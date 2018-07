STPS investigará a la constructora Alterra.

Infoecos/Tecomán

La delegación federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hará una inspección a la constructora tecomense Alterra para determinar su responsabilidad en la muerte de dos de sus trabajadores al interior de una alcantarilla en la colonia Palma Real, informó su delegado Roberto Barbosa López.

Explicó que el próximo martes se realizará una inspección a la empresa que estuvo haciendo los trabajos para la Comapat. “Se está haciendo la averiguación pertinente porque no tenemos muchos datos de qué fue lo que realmente sucedió, hasta que no se haga la investigación directa de parte del equipo de inspección”.

Dijo el delegado federal de la Secretaría del Trabajo que esta empresa debió de haber aplicado la norma 33 que es base a espacios confinados que tienen que meterse al subterráneo para poder trabajar en la cuestión de las aguas pluviales y de drenaje.

“Hay que ver qué pasó, si contaban con el equipo los trabajadores porque debieron de haber llevado un salvaguarda, arnés, mascarillas. Debieron de haber llevado oxigenación alterna para poder entrar a ese tipo de lugares que llevan agentes químicos y que no les permite respirar como debe de ser. Vamos a hacer la averiguación. El día martes va el equipo de inspección para ver qué sucedió, qué se dejó de hacer y para poder hacerles las observaciones correspondientes a la empresa, y ellos tendrán que determinar qué es lo que dejaron de hacer”.

Cada observación que se encuentre será sancionada, y señala que “una observación es que no traiga la mascarilla, si no trae los arnés, si no delimitaron el área; otra observación si no tenían gentes ayudándoles uno externo y otro interno es otra observación, y es alrededor de 18 mil pesos de multa por hacer caso omiso a las atenciones de la normatividad.

“Nosotros vamos a investigar para ver qué se dejó de hacer y la empresa tendrá que atender la inspección que nosotros realicemos, el martes se levanta el acta extraordinaria y en dos días se tendrán los resultados, pedir a los familiares que hagan la demanda ante el Ministerio Público para que se tengan los antecedentes de la negligencia de parte de la empresa”, aclaró.

