Ciudadanos deben sentir una actitud diferente de quien los gobierna: Locho.

El virtual presidente electo de Colima, Leoncio Morán Sánchez, quien participó en las elecciones abanderado por Movimiento Ciudadano (MC), dijo sentirse feliz y muy comprometido con esta nueva responsabilidad pública, que asumirá en octubre próximo, por el ánimo de la ciudadanía sobre lo que se puede realizar.

En su visita a Ecos de la Costa, reconoció que su principal reto será encabezar un buen gobierno y dejar sentir, desde el primer día, que llegó a la administración una persona diferente, porque la sociedad de Colima está lastimada por quien encabeza actualmente el Ayuntamiento, especialmente por su actitud hacia los colimenses, y eso tendrá que cambiar.

Afirmó que de entrada se debe entender que los cargos públicos son pasajeros y por eso se deben aprovechar estos espacios para hacer las cosas bien, gobernar para todos, sin distingo de color o de partido, porque lo que cuenta es la dignidad de la persona, puntualizó.

Locho hizo notar que en Colima hay una brecha enorme entre los que tienen todo y los que viven en situaciones complicadas, y por eso se comprometió a destinar el presupuesto a donde más se necesita, no solamente en obra pública, sino en acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas.

“Se buscará que esa brecha, por lo menos en los tres años de mi gobierno, se estreche, y que todos los habitantes del municipio, los del norte, sur, centro, oriente, poniente y los de las comunidades rurales, se sientan atendidos; esa debería ser la obligación de un gobernante y manejar de esta manera el presupuesto”, puntualizó.

En este sentido, se comprometió a utilizar el 80 por ciento del presupuesto en las colonias que han sido abandonadas durante la presente administración municipal, y advirtió que como alcalde no será extraño que lo vean caminando por las calles para que la gente no le reclame que como gobernante ya no regresó a atenderlos.

Afirmó que no se mantendrá al margen de su responsabilidad como autoridad en el tema de la seguridad, por lo que reconoció que tendrá que hacer las gestiones para obtener recursos con el fin de que antes de que concluyan sus tres años de gobierno, el Ayuntamiento de Colima cuente con su propia policía municipal.

“Es una situación que ha determinado como una prioridad, porque es imposible que como alcalde afirmes que esa responsabilidad no te corresponde y la dejes al Gobierno del Estado, porque el reclamo es al alcalde y la gente resiente un alto índice de robos a casa habitación, daños en propiedad ajena y la respuesta de la autoridad que tiene en sus manos esta responsabilidad, que es el Gobierno estatal, ha sido lenta”, subrayó.

En este contexto, Leoncio Morán confirmó que ha comenzado a analizar la decisión respecto a quien deberá de ocupar la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, y se le dará mayor fortaleza al ámbito de la seguridad.

En cuanto al ámbito administrativo, que enfrenta problemáticas de endeudamiento y fricciones con la base sindical, Locho Morán señaló que aplicará acciones para poder sanear las finanzas como hace cada uno en sus hogares, lo que implica ubicar qué situaciones provocan un desfase financiero, para lograr que mejoren las condiciones económicas antes de que concluya su gestión.

“Me siento con la habilidad de hacer las cosas mejor, le apuesto a eso y ojalá se pudiera lograr que no queden deudas, y se quede dinero en las arcas, como lo hizo en su primera gestión”, ratificó.

Sobre los cuestionamientos a su posición respecto al Festival del Volcán, donde se manejó que estaba en contra de darle continuidad, el alcalde electo señaló que en campaña esto se utilizó como “guerra sucia” en su contra y ratificó que el evento tendrá continuidad bajo un formato diferente.

“De lo que se trata es de darle continuidad y mejorarlo, ya hay una experiencia anterior y se han alcanzado buenos resultados y se puede exponenciar y capitalizar lo que ya se ha hecho bien, y por eso tendrá tres variables”, ratificó.

Explicó que una situación importante es que no le cueste dinero a la administración o que sea un gasto menor, así como lograr que se involucre a toda la sociedad para que el festival sea un pretexto para que se organicen, en cada colonia, actividades artísticas y culturales, para que al final de ciclo algunas de ellas se presenten en los foros ya conocidos durante el evento.

Subrayó que otro punto importante es el de tomar en cuenta a las personas que se ven afectadas por este festival, tanto a los comerciantes como a los vecinos de los foros, para que todo mundo salga beneficiado y haya tranquilidad.

Leoncio Morán aseguró que en la zona urbana de Colima y Villa de Álvarez (con el triunfo de Felipe Cruz) combinarán esfuerzos para que, dentro de los programas de metropolización, se mejore la recolección de basura y el manejo de los residuos sólidos.

Explicó que el Ayuntamiento de Colima tendrá que trabajar para que desde los hogares se realice la separación de los residuos y sea menor la cantidad de basura que no se pueda reutilizar y se aprovechen los materiales que se pueden comercializar y hacer composta para las áreas verdes.

Agregó que otro tema importante donde se pueden combinar esfuerzos es en materia de seguridad, lo mismo que en materia de actualización del Plan de Desarrollo Municipal, obra pública donde hay áreas comunes que se tienen que mejorar de manera coordinada, además de todo lo que concierne al tema de la movilidad a través del transporte público y el uso ampliado de la bicicleta.

