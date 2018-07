Colima estará representado en el Festival Entre Vino, Mar y Tierra, Golf & Gourmet.

Infoecos/Colima

El estado de Colima tendrá presencia en el Festival gastronómico “Entre Vino, Mar y Tierra, Golf & Gourmet”, que se realizará del 12 al 14 de julio en el puerto de Acapulco, Guerrero.

Este festival es una experiencia gastronómica donde se explique a los amantes del golf sobre los ingredientes en una charla directa con los chefs, así se planea la primera edición del Festival gastronómico “Entre Vino, Mar y Tierra, Golf & Gourmet”, teniendo como sede al hotel Princess, contó el chef Juantxo Sánchez.

El también director Gastronómico de Mundo Imperial Acapulco, explicó que “los asistentes al festival tendrán la oportunidad de recorrer los stands de los chefs con una copa de vino en mano y convivir con nosotros, nos podrán preguntar acerca de ¿cómo maridar?, ¿qué es el platillo?, ¿qué ingredientes contiene?, ¿cómo es la preparación? y todas las dudas que tengan”.

Será del 12 al 14 de julio que se realice dicho evento, el cual ofrecerá más de 15 mil yardas para jugar dos rondas de golf en los campos de Turtle Dunes y Tres Vidas. Además, se contará con la participación de 12 chefs de talla nacional e internacional, quienes mostrarán lo mejor de la gastronomía de México y el mundo para ofrecer un festival lleno de sabor.

Los chefs encargados de engalanar las cenas y el festival gastronómico son, entre otros, Juantxo Sánchez, quien dirige emblemáticos restaurantes como “El Lago”, “Las Mañanitas” y “El Madrigal” en Cuernavaca, Morelos, y asesorando conceptos innovadores como “Experiencia Gourmet Liverpool”. Actualmente es director Gastronómico de Mundo Imperial Acapulco.

Aquiles Chávez, uno de los grandes embajadores de la cocina mexicana a nivel internacional, además: Federico López, Erick Guerrero, Roberto Solís, Ángel García, Marino Maganda, Manuel Pérez, Tanganxhoan Cortés, Eloy Aluri.

También participará, como representante de la gastronomía colimense, Nico Mejía, quien es director de la plataforma de promoción incluyente gastronómica “Colima sabe”. Ha representado la cocina de Colima más de una veintena de veces por todo México. También ha presentado su gastronomía en Francia, Perú y Chile.

Fue el cocinero creativo del Restaurante Cortez en Guadalajara, donde fue considerado dentro de los “3 to eat” por la New York Magazine 2015. Nominado como “mejor restaurante nuevo” 2014 y ganador como “El Mejor Casual Dinning” 2015 de México en los Gourmet Awards por la revista Travel and Leisure.

