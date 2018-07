Realicé la mejor de mis campañas: Noé Pinto.

Infoecos/Tecomán

Noé Pinto de los Santos, excandidato a la diputación local por el distrito 15, se dijo satisfecho a pesar de los resultados adversos del 1 de julio. “Como se ha difundido a través de los medios de comunicación, los resultados de la elección no me favorecieron, ante ello, debo expresar con optimismo que me siento satisfecho, fui el mejor candidato y realice las mejor de mis campañas, soy una persona buena, íntegra, honesta, tengo la experiencia, la sensibilidad social y vocación de servicio, además que junto con mi equipo de campaña y con mi partido, el Revolucionario Institucional, realizamos un gran esfuerzo”.

Pinto de los Santos convocó a un grupo de personas que trabajaron en su campaña para agradecerles su respaldo y promovieron su voto.

“Quiero decirles que en mi corazón no hay ningún resentimiento hacia todos los electores y asumo con madurez el mandato popular que ellos decidieron el 1 de julio”, les dijo a los asistentes.

Y añadió que “participe en este proceso electoral consiente que en la democracia es el ciudadano quien elige lo que él cree que es mejor para él, en la democracia existen siempre la posibilidad de ganar y el riesgo de perder, pero nadie gana para siempre ni nadie pierde siempre, una muestra de ello es la alternancia política que se ha vivido en Tecomán y en todo el país en las últimas décadas”.

Admitió que en esta ocasión no lograron alcanzar el objetivo que se trazaron, “sin embargo, los fracasos son experiencia que nos permitan corregir o ir mejorando. Hoy les digo a los tecomenses que su amigo Noé seguirá luchando por sus convicciones por lo que cree que le conviene a mi bello municipio, no claudicaré en el propósito de convertir a mi municipio en tierra de oportunidades”.

El compromiso de Noé Pinto -señaló- es seguir aportando capacidad, experiencia y entusiasmo “para continuar con un progreso para nuestro municipio, Tecomán no se agota en una elección con la bendición de Dios hay Noé para muchos años, hay vocación de servicio por que para la gente para todos ustedes el 2021 esta próximo”.

Al término de la reunión, el excandidato priísta ofreció un pozole y refresco a los asistentes.

Comentarios