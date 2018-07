La FIFA confirma 15 casos de acoso a periodistas en el Mundial.

La Copa del Mundo suele ser una fiesta que hermana a los distintos países del mundo. Sin embargo, durante esta edición los acosos sexistas se han vuelto deleznables protagonistas.

De hecho, la FIFA registró hasta ahora 45 casos de esta índole, 15 de ellos contra periodistas, tal y como se anunció este miércoles en el marco de un foro de discusión sobre Diversidad y Antidiscriminación realizado en el Estadio Luzhniki de Moscú.

Federico Addiechi, responsable de no discriminación y diversidad de la FIFA, habló de las medidas que se pusieron en marcha en el torneo para que no haya habido problemas graves durante estos días de Mundial: “Hace cuatro años empezamos el trabajo junto al comité organizador. Formamos a más de 40 mil personas para que no hubiera discriminaciones. Todos los árbitros, por ejemplo, tenían posibilidad de tomar medidas si había situaciones discriminatorias en el campo o en la grada. También un sistema de monitoreo y antidiscrimación para evitar los problemas. Todo ello ha dado sus frutos”.

Según Piara Powar, de FADE, los únicos temas preocupantes de discriminación han sido “alrededor de 30 casos de acosos sexistas, 15 de ellos hacia periodistas cuando estaban haciendo su trabajo”. La FIFA, gracias al Fan ID, detectó a esas personas y en algunos casos les deportó, según Federico Addiechi. El máximo organismo tomó nota y estudiará como paliar estos casos en el futuro.

Por su parte, Geremi Njitap, exjugador del Real Madrid, habló sobre el racismo en el Mundial, un asunto que preocupaba mucho antes del torneo en Rusia pero que apenas ha tenido trascendencia. “Los que han pasado por situaciones saben lo duro que es. Te preguntas por qué. Lo que está claro es que ahora se habla más de este asunto que antes. El futbol puede hacer mejorar el respeto y compartir esta lacra”.

Smertin, finalmente, exjugador y embajador de Rusia 2018 en cuanto a la lucha contra la discriminación, se mostró satisfecho por la respuesta de su país. “Quizá mucha gente no tenía información suficiente de lo que es Rusia. Yo he explicado numerosas veces cuando he estado en otros países que en Rusia no hay problemas de discriminación. Así ha sido. El Fan ID obliga a una disciplina, ha sido muy interesante”.

Comentarios