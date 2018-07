Hugo Sánchez y Héctor Cúper se postulan para el TRI.

Según información de Récord, la Federación Mexicana de Futbol recibió las candidaturas de Hugo Sánchez y el ex entrenador argentino de la selección de Egipto, Héctor Cúper, para la dirección técnica de la Selección Mexicana. El ex futbolista y también ex entrenador del TRI buscaría su segunda etapa como seleccionador de México, mientras que Cúper, al ser despedido del seleccionado egipcio luego de quedar fuera del Mundial de Rusia 2018 en fase de grupos, habría ofrecido sus servicios tras la incógnita sobre el futuro de Juan Carlos Osorio.

El seleccionador colombo se postula como el plan A de la FMF, quien a cargo de su nuevo presidente, Yon de Luisa, que releva a Decio de Maria, habría ofertado una renovación por 4 años para el actual DT de México. Los dueños del futbol mexicano tendrían en la persona de Matías Almeyda a su candidato predilecto en caso de que Osorio dimita como entrenador de la Selección Mexicana y dichos nombres se le unirían Cúper y Sánchez.

La FMF aún no comunica de recibido el reporte correspondiente al proceso mundialista de Juan Carlos Osorio pero se espera que a partir de dicho momento, el futuro para el cargo de seleccionador de México se esclarezca, al tiempo que las declaraciones del actual técnico de México previo al Mundial de Rusia 2018 vean en las próximas semanas su confirmación o rectificación, luego de mencionar que su futuro dependería de un buen resultado con el TRI durante la Copa del Mundo.

Por el momento, las ofertas y posibilidades se mantienen en pausa, mientras se realiza el cambio de presidencia en la FMF y se evalúan los resultados de Juan Carlos Osorio, junto con sus voluntades.

Memo Cantú, muy pro Osorio: Gustavo Guzmán

El futuro de Juan Carlos Osorio en el Tricolor continúa en el aire y el presidente de Atlas, Gustavo Guzmán, aseguró que Guillermo Cantú quiere una renovación del colombiano.

Para el directivo rojinegro, el Secretario General de la Federación Mexicana de Futbol está a favor de la continuidad del Predicador en el combinado nacional.

“(¿Osorio está cerca de seguir en el Tri?) Estoy seguro, por lo que platiqué en Rusia con Memo (Cantú) y por lo que lo conozco, lo noto muy pro Osorio y cuando platicamos todavía no perdiamos (en el Mundial)”, dijo Guzmán para ESPN.

“Creo que desde los responsables deportivos, Guillermo sí quiere que siga Osorio, desde mi percepción”, añadió Gustavo, quien mantiene una buena relación con Cantú, desde su pasado en Jaguares de Chiapas.

Comentarios