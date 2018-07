Paul Pogba quiere “su” estrella.

Francia es una de las ocho selecciones en la historia que se puede decir Campeón del Mundo, pero la actual generación no se siente dueña de la estrella bordada en 1998 y por eso quieren lograr su título, afirmó Paul Pogba.

Uno de los futbolistas de mayor renombre en el plantel francés, el mediocampista del Manchester United fue enfático al hablar de lo que quiere lograr el domingo en Rusia 2018.

“Yo no tengo la estrella. La llevo en la camiseta, pero yo no la gané y tengo ganas de conseguirla”, dijo. Pogba formó parte del equipo que perdió la Final de la Eurocopa hace dos años en casa, una sensación que no quiere volver a experimentar.

“No hemos llegado tan lejos para rendirnos. Conozco el sabor de la derrota en una Final y no es bueno, es muy amargo… No vamos a afrontarla como la de la Eurocopa, queremos acabar bien, con una sonrisa”, explicó.

“Contra los portugueses, con su trayectoria, nos dijimos que habíamos jugado antes de jugar, fue nuestro error. Ahora no es lo mismo, todos somos conscientes. No cometeremos el mismo error”.

Acerca de Croacia, el último obstáculo para darle a Francia su segunda Copa del Mundo, el talentoso mediocampista cree que los balcánicos podrían ver este juego como revancha de la Semifinal perdida en 1998.

“Seguro, no tienen una estrella y la quieren. Han hecho un gran camino y quieren la victoria como nosotros. Yo no tengo la estrella, la llevo en la camiseta, pero yo no la gané”.

