Rubens Sambueza, premiado con el Balón de Oro de la Liga MX.

La carrera de Rubens Sambueza tomó un segundo aire en Toluca porque se convirtió en el motor del equipo, desempeño que reconoce la afición del club y la propia Liga MX porque lo catalogó como el mejor medio ofensivo de la temporada 2017-18, además de llevarse el Balón de Oro.

El argentino naturalizado mexicano logró superar en las votaciones del Balón de Oro 2018 a Víctor Guzmán, jugador del Pachuca que no pudo participar en el torneo de Clausura debido a una lesión, aunque su actuación del año pasado fue suficiente para estar en la nominación.

Posteriormente, Rubens también se hizo con el Balón de Oro en el fútbol mexicano, reconocimiento que ganara en la Concacaf en la campaña 2015-16.

“Ser premiado con esto me llena de satisfacción y me alienta para seguir trabajando para crecer junto a mis compañeros”, señaló.

Comentarios