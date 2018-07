Desde el nivel local y federal, vamos a trabajar por el pueblo: Yáñez Centeno.

Infoecos/Colima

Claudia Yáñez Centeno, candidata ganadora de la diputación federal por el distrito 01 en Colima, manifestó su satisfacción y apoyo a los 15 candidatos electos a diputados locales por la coalición de Morena-PT-PES, que recibieron este lunes su constancia de mayoría por parte del Instituto Electoral del Estado.

Al término de la sesión, la diputada federal electa mencionó que esta victoria “fue la respuesta del pueblo que manifestó su hartazgo de los mismos de siempre y nos dan la confianza y nos dan la esperanza también, nosotros no los vamos a defraudar a nivel local y a nivel federal, desde nuestras curules, vamos a trabajar por el bien del pueblo”.

Señaló que quienes entren en funciones se dirigirán con los ejes de transparencia y honestidad, y bajo los tres principios de Andrés Manuel López Obrador, que son no robar, no mentir y no traicionar. Ante las críticas que señalan que los próximos diputados de Morena no saben legislar, Yáñez Centeno refirió que se trabaja ya en una capacitación y formación legislativa, por lo que los nuevos diputados llegarán firmes representando al pueblo y a la nación.

Sobre la repartición de los espacios plurinominales, en los cuales algunos medios han señalado que existiría sobrerrepresentación de la coalición, la diputada federal electa comentó que: “no estamos sobrerrepresentados, no es cierto, nos tocan dos candidatos plurinominales para Morena, estoy hablando desde el partido de Morena, lo que nos toca a nosotros, la coalición ya cumplió su propósito y ya en este momento se disuelve, ya hubo la votación y cada partido tiene su lista de plurinominales y, si se nos niega, lo vamos a combatir en su momento en los tribunales”.

