PRI debe refundarse y enarbolar causas ciudadanas: CNOP.

Infoecos/Colima

Para el dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), sector popular del PRI en Colima, Enrique Rojas Orozco, el Revolucionario Institucional “debe refundarse, reformarse, rediseñarse” luego de haber sufrido una estruendosa derrota electoral el pasado 1 de julio, y en ese “rediseño” deben de reestructurarse las dirigencias nacional, estatal, municipal e incluso desde las colonias a través de sus comités seccionales.

Desde su punto de vista, el PRI debe volver a sus orígenes, encabezar y enarbolar las causas populares que fueron las que le dieron sustentos en décadas a este instituto político.

El dirigente cenopista en la entidad, sin embargo, afirmó no ser autoridad para determinar o señalar dónde deben darse esos cambios, pues para ello existen las instancias correspondientes al interior del partido.

Cuestionado sobre si se le debe aceptar la renuncia al actual dirigente estatal del PRI, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien se comprometió a renunciar a la dirigencia de su partido en caso de no obtener buenos resultados electorales, Kike Rojas señaló que él no es quién para señalar algo sobre el particular.

Sin embargo, dejó en claro que él como diputado federal, “comprometió” su palabra de que en caso de no ser candidato al Senado de la República, se sumaría con todas sus fuerzas a las campañas electorales de los candidatos del PRI. “No lo fui (candidato al Senado) y me sume a todas las campañas. Honré mi palabra”.

Afirmó que ante la derrota electoral, “el PRI debe sacar la casta, enarbolar las demandas de la ciudadanía, volver a sus orígenes que le dieron resultado. Debe refundarse, reformarse, rediseñarse, encausando las justas demandas de la ciudadanía”.

Dijo que él como priísta, desde la CNOP seguirá encausando las luchas de la gente, pues dijo ser “un político profesional y mí fuerza está en estar al lado de las demandas de la gente”.

Sobre si aspira a la dirigencia estatal del PRI, Rojas Orozco ni se encartó ni se descartó, pero señaló que “siempre estoy listo para seguir realizando mi trabajo en el PRI, desde cualquier trinchera. Soy respetuoso de lo que señala el PRI y sus tiempos”, dijo.

Se pronunció a favor de que el PRI impulse las causas de la gente. “Que se acabe el glamur y las cúpulas partidistas”.

Insistió en que el PRI debe volver a la esencia y luchar a favor de la gente. “El PRI debe rediseñarse, reestructurarse, reorganizarse, desde la base hasta la dirigencia nacional, pues perdió su esencia”.

Comentarios