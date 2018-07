Ayuntamiento pide no tener cocodrilos como mascotas.

Infoecos/Tecomán

Salvador Ochoa Romero, secretario del Ayuntamiento, recomendó a la población no tener como mascotas a pequeñas crías de cocodrilos, sobre todo considerando los casos donde han aparecido cocodrilos en viviendas, mismos que se presumen, toman los pescadores como mascotas.

Sobre el tema, Ochoa Romero señaló que están buscando inhibir este tipo de situaciones, “quisiera pedir a la población que no tengan esos animales como mascotas porque representan un peligro serio para la población, no sé si se lo encontrarían en un canal o se los traen del cocodrilario cuando van a pescar; entonces hacemos una atenta invitación a toda la población para que no tengan este tipo de animales como mascota”.

El funcionario reconoció que aún falta cultura en materia de Protección Civil, y por ello se arranca la campaña de concientización. “Vamos a hacer una campaña en los ejidos y colonias, es necesario intensificar esta campaña de prevención tanto por estos casos, y estamos planeando los operativos de pláticas de prevención también en otros casos de riesgo para que la población esté enterada del peligro que representan estos animales”.

Comentarios