Jiménez falla primer penalti en su debut con Wolves.

En su debut con el Wolverhampton, la puntería no acompañó a Raúl Jiménez pues en la tanda de penaltis, el delantero mexicano falló la primera pena máxima en su carrera.

El club inglés se enfrentó en las Semifinales de la H-Hotels Cup contra el equipo alemán VFL Bochum, pero una vez que el tiempo reglamentario terminó, se dispusieron a tirar desde los 11 pasos.

Jiménez, Coady y Giles vieron sus tiros salvados, mientras que las anotaciones de Neves, Jota, Goncalves y Enobakhare, no fueron suficientes y el marcador terminó 5-4 en su contra.

El exelemento azulcrema había realizado 19 penaltis en lo que va de su carrera y hasta el momento no había fallado ninguno teniendo una efectividad del 100 por ciento, al cobrar 10 veces con el América, seis con Benfica y tres con la Selección Mexicana.

