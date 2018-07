Se invertirán seis mil mdd en nueva refinería; exploran terreno.

Con el objetivo de ubicar los terrenos donde se construiría la refinería que tendrá un costo de sies mil millones de dólares, Rocío Nahle García, próxima titular de la Secretaría de Energía (Sener) del gobierno federal, inició recorridos por el municipio de Paraíso, acompañada del gobernador electo, Adán Augusto López Hernández.

Nahle García detalló que junto a especialistas del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) se revisan las posibles sedes donde se construiría esta refinería que tendría una capacidad de producción de 600 mil barriles diarios, con una inversión aproximada de seis mil millones de dólares.

“Ya se ha avanzado un poco en eso, en ver qué terrenos están disponibles, cuáles son las condiciones, y en esto hasta me acompaña el gobernador electo”, indicó.

La próxima titular de la Sener no descartó que esta refinería sea construida en el puerto de Dos Bocas y precisó que se elegirá entre las propiedades disponibles la más viable.

Nahle García aseguró que aún no se decide si toda la inversión será del gobierno federal o si habrá recursos privados, sin descartar que se pudiera construir a través de una Asociación Público Privada (APP), aunque dijo que todo dependerá de su costo final y espera que se concluya en tres años.

“Uno de los propósitos de nuestro próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, es precisamente que dejemos de exportar crudos y nos pongamos a producir”, refirió. Sobre el traslado de la Sener anunció que en diciembre, ella y otros funcionarios iniciarían actividades propias de esta dependencia, en Tabasco. Aseguró que todavía no se decide en qué ciudad estaría, si en Villahermosa o Paraíso.

