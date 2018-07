El estado de Colima, con déficit de policías.

Infoecos/Colima

El estado de Colima tiene un déficit de elementos de seguridad pública y requiere contratar, capacitar, equipar y crear la infraestructura necesaria para alcanzar el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes, ya que en la actualidad cuenta únicamente con 1.3 policías por cada cien mil habitantes.

Sin embargo, esta problemática no solo se presenta en la entidad, pues en un documento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se da cuenta que a nivel nacional los gobiernos estatales requieren formar 95 mil nuevos elementos para alcanzar el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes.

Eso se debe a que el país tiene apenas la mitad (55.4 por ciento) de los policías preventivos estatales que debería tener, de acuerdo con cifras oficiales.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indica que el estado de fuerza de las policías preventivas estatales es de 128 mil 67 agentes.

De estos, 126 mil 441 policías, es decir, 98.7 por ciento del total han sido evaluados en control de confianza, y ocho mil 801, 6.9 por ciento, obtuvieron resultado no aprobatorio.

Al restar los elementos no aprobados, el estado de fuerza real operativo es de 119 mil 266 elementos, que promedian 0.8 por cada mil habitantes.

“Por lo que las entidades requieren formar 95 mil 903 nuevos elementos para alcanzar el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes (215 mil 169 elementos a nivel nacional).”

El estado de fuerza se refiere al número de elementos operativos en activo con los que cuentan las Policías Preventivas estatales. Es decir, excluye a personal administrativo, policías municipales y elementos adscritos a instituciones de procuración de justicia o del sistema penitenciario.

Según el Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades federativas, solo dos entidades cumplen con el estándar mínimo: la Ciudad de México, cuyo promedio de policías por cada mil habitantes es 4.3 y tiene 21 mil 267 elementos por encima del mínimo, y Tamaulipas, que promedia 1.8.

La entidad que está más cerca de alcanzar el estándar nacional mínimo es Yucatán, con 1.6.

Detrás están Campeche, con 1.5; Colima, con 1.3; Chiapas, con 1.2, Estado de México, con 1.1, y Nuevo León, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala, con 1.0 cada una.

En contraste, las más rezagadas son Baja California, con 0.3; así como Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Querétaro, Sinaloa y Sonora, con 0.4.

“Incrementar el estado de fuerza implica generar procesos de reclutamiento, selección, evaluación, formación inicial, equipamiento e infraestructura”, indica el diagnóstico nacional.

Para construir el indicador y fijar el estándar mínimo por cada mil habitantes, el SNSP sacó un promedio entre los estándares internacionales y el de México.

En 2006, la ONU publicó los resultados de las encuestas que realiza en materia de seguridad y justicia, dentro de los cuales está el número de policías por cada mil habitantes. “Registrando entonces un estado de fuerza internacional de 2.8 policías por cada mil habitantes.

En México, al 31 de enero de 2017, las entidades federativas registraron un promedio de 0.8 policías. “El indicador construido establece como estándar mínimo el promedio entre ambos valores”, explica en el documento.

