Gobierno Garantiza seguridad de alimentos en expendios.

La Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado llevó a cabo verificaciones sanitarias en establecimientos que preparan y expenden alimentos, a fin de garantizar la seguridad de los productos que se ofertan a la población en esta época de calor y lluvias, en la que éstos son susceptibles a la descomposición.

Con motivo del período vacacional de verano, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), se realizó dicha acción en la que se dio capacitación a propietarios y trabajadores de establecimientos que ofertan comida.

Asimismo, se proporcionaron 86 pláticas sobre conservación de los alimentos en frío o caliente y el control de materias primas y de la fauna nociva, con lo que se capacitaron a 641 personas sobre las buenas prácticas de higiene en la preparación de alimentos.

De la misma manera, en las 351 verificaciones sanitarias que se realizaron en estos establecimientos, se hicieron 147 muestreos de alimentos, en el que se aplican medidas de seguridad en caso de que se encuentre alguna anomalía en este proceso.

En cumplimiento a la normatividad sanitaria, la Coespris señala que no se permite trabajar en la preparación y expendio de alimentos a personas que estén enfermas, y añadió que cuando no se cumple con la norma, se procede al aseguramiento y destrucción de los alimentos contaminados, multa y clausura del establecimiento.

El organismo recomendó a consumidores no consumir alimentos en sitios donde evidentemente no hay higiene en la infraestructura y materiales del establecimiento, así como en el personal que atiende o en los baños.

Finalmente, sugirió adquirir los alimentos perecederos al final de la compra de otros no perecederos que hace la población en tiendas comerciales, ya que en el tiempo en que seleccionan los alimentos, los perecederos pueden tomar temperaturas riesgosas en las que las bacterias crecen rápidamente y tienden a la descomposición.

