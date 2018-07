PRD y PES pierden su inscripción estatal.

Infoecos/Colima

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado acordó que los partidos políticos de la Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social (PES) perderán su inscripción, y por ende, sus prerrogativas económicas ante dicho órgano electoral al no haber alcanzado la votación del tres por ciento en los comicios del pasado 1 de julio.

En sesión extraordinaria del Instituto Electoral del Estado se presentó el proyecto de acuerdo respectivo, mediante el cual resolvió la cancelación de la inscripción del registro del PRD y PES, en virtud de haberse actualizado el supuesto normativo en el Código Electoral del Estado, en su artículo 88, fracción I.

La normatividad electoral local establece que son causas de pérdida del registro o inscripción de los partidos políticos: “Obtener menos del tres por ciento de la votación total emitida para diputados por el principio de mayoría relativa”.

Se especifica que al partido político que pierda su registro, le será cancelado el mismo y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece el Código Electoral del Estado o las leyes respectivas, según corresponda.

“La cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos, deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece la Ley General de Partidos Políticos, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio. Sus dirigentes, funcionarios partidistas y candidatos, además responderán penalmente por hechos tipificados en la ley que corresponda”.

Cabe mencionar que en la jornada electoral del pasado 1 de julio, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) únicamente alcanzó el 1.48 por ciento de la votación total, mientras que el Partido Encuentro Social (PES), 1.80 por ciento. Por lo que ambos partidos políticos quedan sin inscripción estatal.

Esta es la segunda ocasión en que ambos partidos políticos (PRD y PES) perdieron su inscripción estatal (2015) al no alcanzar el número suficiente de votos para mantener sus registros, mismos que recuperaron por tratarse de partidos políticos nacionales.

En esta ocasión, el PES perderá en definitiva su inscripción estatal al no haber logrado mantener su registro nacional.

