Manzanillo, sede del Foro de Gobernadores del Pacífico.

Infoecos/Jalisco

En el marco de la instalación de la Comisión Ejecutiva México Asia-Pacífico de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez propuso y encontró el respaldo de sus homólogos, que como parte de la agenda de esta comisión, el puerto de Manzanillo sea sede del Tercer Foro de Gobernadores del Pacífico Mexicano.

Dijo que el evento tiene el objetivo de fortalecer el conocimiento y analizar las oportunidades que brinda el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

En el marco de la sesión de trabajo de la Conago celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco, Ignacio Peralta señaló que se buscará que este foro se realice de aquí al mes de noviembre si la agenda del presidente Enrique Peña Nieto lo permite; de lo contrario, dijo, sería en los primeros meses del 2019, ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El titular del Ejecutivo precisó que el Gobierno del Estado de Colima ha sido impulsor del Foro de Gobernadores del Pacífico, espacio constituido como referente nacional donde se han plasmado temas relevantes para el futuro del Pacífico mexicano.

Recordó que el primer Foro de Gobernadores se celebró en Manzanillo, en marzo de 1999, contando con la participación del presidente de la República, Ernesto Zedillo, así como de los gobernadores de Colima, quien fungió como presidente del Foro; Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Sonora.

Agregó que el segundo Foro de Gobernadores se realizó en el 2004 y fue inaugurado por el presidente de la República, Vicente Fox, tiempo en el que el propio Ignacio Peralta fungía como secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado.

Al realizar una presentación sobre el impacto y las oportunidades comerciales y de inversión en el marco de la próxima entrada en vigor del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), el gobernador Peralta Sánchez mencionó que este tratado cuenta con 7 capítulos que incluyen, además de los temas que tradicionalmente se incorporan a los Tratados de Libre Comercio, acceso a mercados, reglas de origen, servicios e inversión, entre otras.

En su calidad de vicecoordinador de la Comisión de México Asia-Pacífico de la Conago, el gobernador de Colima explicó que entre las ventajas para nuestro país con esta alianza comercial son el acceso a mercados, reduciendo las barreras arancelarias y no arancelarias de los países miembros.

Otras ventajas de esta alianza comercial son los nuevos desafíos comerciales, promoviendo la innovación, la productividad y la competitividad; el comercio incluyente y la plataforma para la integración regional, potenciando el encadenamiento productivo y la integración eventual de otras economías.

Cabe señalar que esta propuesta del mandatario estatal fue bien aceptada por los gobernadores, quienes mostraron entusiasmo por la realización de este foro, en especial el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien propuso que se realice de manera continua.

Peralta Sánchez comentó que son 11 estados los que forman el frente del Pacífico mexicano, sin embargo resaltó que no se excluye la posibilidad de que participen otros estados que no sean del Pacífico, ya que están muy interesados en lo que es Asia.

En su mensaje de bienvenida, el gobernador de Aguascalientes y coordinador de la Comisión de México Asia-Pacífico de la Conago, Martín Orozco Sandoval, señaló que esta reunión se enmarca en la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, en donde –dijo- aprovecharon la ocasión para reunir a los gobernadores de comisión Asia-Pacífico.

El mandatario de Aguascalientes precisó que esta agenda también sirve de marco para hacer la propuesta de la agenda temática y calendarizada de esta comisión.

Agradeció el apoyo del gobernador de Colima como vicecoordinador de la Comisión, así como a los demás gobernadores presentes.

Previo a este evento, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez participó en la inauguración de la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, en donde se contó con la participación de representantes de los países de Chile, Perú, Colombia y México.

Aquí, el titular del Ejecutivo comentó que esta cumbre es la conformación de bloques económicos que buscan mayor integración, mayor intercambio comercial, así como utilizar las ventajas competitivas y comparativas, entre los países que participan.

En esta reunión se contó con la presencia del gobernador regional de la Libertad y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) de la República del Perú, Luis Alberto Valdez Farías; el intendente Regional de Antofagasta de la República de Chile, Marco Antonio Díaz Muñoz, y del embajador Mario Chacón Carrillo, jefe de la Unidad de Promoción de Negocios Globales de ProMéxico.

También estuvieron Guillermo Hernández Luque Delgadillo, director General de Vinculación Estratégica de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); el Excelentísimo Sr. Jonathan Peled, embajador del Estado de Israel en México; el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello,; así como gobernadores y representantes de 14 entidades federativas.

