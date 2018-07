Cae desempleo en Colima a un 1.1%.

Infoecos/Colima

La tasa de desocupación, que se refiere al porcentaje de la población económicamente activa que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo, fue de 3.4% en junio con datos ajustados por estacionalidad, porcentaje superior al 3.2% del mes precedente, informó el Inegi.

En tanto, en Colima y Querétaro el desempleo registró la mayor caída durante el sexto mes del año en comparación con junio de 2017, con un retroceso de 1.1 punto porcentual, respectivamente.

Adicionalmente, se anticipa que la actividad en el sector industrial, particularmente en el rubro manufacturero, seguirá apoyando el dinamismo del mercado laboral nacional, explicó Francisco Flores, analista de Grupo Financiero Banorte.

Por estados, Tabasco se mantuvo como la entidad con la desocupación más alta del país, con una tasa de 6.39% con base en cifras originales; le sigue en orden de importancia la Ciudad de México, con 5.06%; Nayarit, 4.24%; Estado de México, 4.13%, y Coahuila 4.05%.

En el primer caso, la entidad suma cuatro meses a la baja y se explica parcialmente por el arribo de nuevas empresas al estado, particularmente en el sector de la fabricación de equipo de transporte.

Adicionalmente, un factor que contribuyó a la baja fueron los programas del Servicio Nacional de Empleo, los cuales a través de los servicios de vinculación laboral, que contemplan en su interior bolsas de trabajo, ferias de empleo y portales de empleo entre otros, lograron la generación de nuevas plazas laborales que apoyaron la disminución del desempleo en el estado.

Con ello, la tasa de desocupación en Querétaro pasó de 4.9% en junio 2017 a 3.8% en el mismo mes del 2018.

De igual forma, la disminución en la tasa de desempleo en Colima se atribuye en mayor medida a los Programas del Servicio Nacional de Empleo.

En este sentido, el estado pasó de 3.7% en junio 2017 a 2.6% en junio de este año.

La tasa de subocupación, referida al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda, representó 6.8%.

En su comparación anual, esta tasa fue menor a la del mismo mes de 2017 que cerró en 7.2%. La tasa de informalidad laboral fue de 56.9% en el sexto mes de 2018, mismo porcentaje al reportado en mayo pasado, y mayor en 0.2 puntos respecto al de junio de 2017.

Dicha tasa se refiere a la proporción de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad para la que trabaja, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo.

Asimismo, la tasa de ocupación en el sector informal, que se refiere a la proporción de la población ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa, representó el 27.3% en junio del año en curso, cifra superior a la observada en el mes previo que fue de 27%, y registró un aumento de 0.4 puntos frente a la de igual mes del año pasado.

