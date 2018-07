Comando atraca patio de contenedores.

Infoecos/Manzanillo

Fuentes no oficiales revelaron que al filo de la medianoche, un comando armado ingresó a un patio de contenedores ubicado a pocos metros de la esquina de la calle Algodones y la carretera Jalipa-Puerto, en Manzanillo, y consumó el saqueo de un contenedor.

Primeras versiones no oficiales indican que los delincuentes ingresaron en dos camionetas y lograron extraer una gran cantidad de mercancía de un contenedor.

No se reveló qué tipo de producto fue sustraído.

Acto seguido se dieron a la fuga con rumbo desconocido y aunque tras el aviso a las autoridades se aplicaron intensos operativos en un amplio perímetro, al paso de las horas obtuvieron resultados negativos.

Ante el hecho, no se reportaron lesionados.

No se dio a conocer el nombre del patio de contenedores, ante las investigaciones que realiza el Ministerio Público.

