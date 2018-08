No todos los homicidios son feminicidios: Gobernador.

Infoecos/Colima

Al ser cuestionado respecto a que Colima aparece registrado en los primeros lugares a nivel nacional en materia de feminicidios, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez, detalló que es necesario considerar que se realiza una clasificación inicial y otra distinta cuando culminan las investigaciones, para poder establecer si se trata o no de feminicidios.

“Sin hacer un juicio de valor respecto a las investigaciones en los casos, voy a referirme a cómo está la norma que clasifica como feminicidios cualquier homicidio donde esté una mujer involucrada, pero va a depender de las investigaciones si efectivamente es un tema que se relacione con el género y si fuera así, queda ya clasificado como feminicidio, o si tiene otra raíz u otra naturaleza como pudiera ser alguna actividad delictiva y pasa a ser simplemente homicidio”, comentó.

En este contexto estableció que se ha hecho la aclaración pertinente de manera reciente con el manejo de las estadísticas y se ha confirmado que finalmente los casos que quedan clasificados como feminicidios ocupan un porcentaje muy bajo, “es un caso o dos casos, de decenas que se presentan y que después de las investigaciones se confirman como feminicidios”, indicó.

El Mandatario Estatal aclaró que al Poder Ejecutivo no le compete hacer leyes, lo que si es una competencia del Poder Legislativo y aclaro: “puede resultar confuso el que se clasifiquen como feminicidios de entrada (los casos) hasta que se culmina con la investigación correspondiente”.

Bajo ese razonamiento opinó que sería importante que la estadística de este tipo se publique también cuando se hayan terminado las investigaciones, para ver con ello cómo quedó finalmente la clasificación final y no, como ahora ocurre, se tome en cuenta solo la inicial.

Agregó que existen dos temas que no necesariamente están correlacionados, “una cosa es la política pública en materia de equidad, combate a la violencia intrafamiliar o violencia hacia la mujer y otra son los hechos violentos en contra de mujeres que sucedan, independientemente de si son clasificados como feminicidios u homicidios”, subrayó.

Ignacio Peralta aclaró que en el ámbito de su responsabilidad, en materia de política pública, se ha logrado avanzar y dar cumplimiento a lo que la Alerta de Género establece y señaló que esta situación “no necesariamente está correlacionada con los hechos violentos que se registran”, enfatizó.

