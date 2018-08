Madaí Pérez gana oro en Barranquilla 2018.

Colombia

La mexicana Madaí Pérez ganó la maratón femenil para darle a México un oro más que lo reafirma en el primer lugar del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, en el día de clausura.

Madaí Pérez registró un tiempo extraoficial de 2 hrs. 57´56″. En tanto que Dailin Belmonte, de Cuba, obtuvo la plata, y Angie Ojuela, de Colombia, el bronce.

En la maratón varonil, el también mexicano Daniel Vargas se llevó la plata con un tiempo extraoficial de 2 hrs. 30’30”. El oro fue para el colombiano Jeisson Suárez y el bronce para Williams Julajuj de Guatemala.

La presea de oro de Madaí es la número 132, por 117 de plata –incluida la de Daniel Vargas- y 88 de bronce (total 337, hasta el momento) para la delegación mexicana, que será campeona del medallero, algo que no sucedía desde los Juegos de San Juan, Puerto Rico, 1966.

En el maratón varonil, el mexicano Daniel Vargas logró plata con tiempo de 2H14:23 en el último día de competencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, con lo que buscará continuar su preparación y cumplir con el ciclo olímpico.

“Significa muchísimo sacrificio, muchísima paciencia de mi familia, mi equipo, de la gente que estuvo conmigo y me ayudó, y que no perdieron la fe junto con el Comité Olímpico Mexicano (COM) y otras autoridades que siempre pelearon para que el maratón no quedara fuera”.

En la justa anterior realizada en Veracruz 2014 fue tercer lugar obteniendo medalla de bronce. En esa ocasión, quedó por debajo de Dennis Kimetto, quien logró tiempo de 2:02:57.

Comentarios