Pedro Peralta critica intensión de trasladar oficinas del ISSSTE a Colima.

Con motivo de la descentralización administrativa que pretende llevar a cabo el presidente

electo Andrés Manuel López Olbrador, radicando en el estado de Colima las oficinas del

ISSSTE, las autoridades ya se preparan para recibir a más de 40 mil trabajadores que

laboran en esa dependencia en la capital del país. Se espera que la mitad de esos

trabajadores se establezcan en el puerto de Manzanillo donde también hay expectativas de

vida.

Se recuerda que Manzanillo pasó por la experiencia de ser sede de la Escuadra Naval del

Pacífico con más de cinco mil trabajadores que se vinieron a vivir a Manzanillo y se logra

ron acomodar en el año 2000.

Sobre el tema, Pedro Peralta Rivas, director de la Casa Colima, comentó que realmente

se ocupan miles de casas, son 40 mil trabajadores que trabajan en el ISSSTE, se necesitan

más de 25 mil viviendas, hablando de dos personas por casa, el inventario de Colima son

como 80 mil casas, o sea, estar ocupando el 25 por ciento de un día para otro, esa es una

locura, no se puede hacer así.

¿Le va tocar a Manzanillo ese porcentaje? Se le indagó, a lo que dijo: “bueno a la hora que

se descentralizara sería en Colima capital, pero no hay capacidad del Estado, ni de la

ciudad para recibir a tanta gente, yo creo que tardaríamos el sexenio en conseguir edificios

para ubicar a la gente”.

Detalló que el edificio más grande del gobierno en Colima, es el Complejo Administrativo

y hay mil gentes, imagínense 40 mil, ocuparías 40 complejos administrativos, casi

imposible, mala inversión, sería un despilfarro yo creo que dentro de los planes de López

Obrador no está mal si pudieran ir separando algunas dependencias que si pudieran

moverse pero en el ISSSTE completo no lo veremos, de seguro. Además, dijo que son

miles de trabajadores en la ciudad de México y a la hora de cambiarlos quien sabe si estén

dispuestos a hacerlo.

