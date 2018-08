La AFEC valora el logro de los jugadores de la Selección Sub 17.

Infoecos/Colima

La Asociación de Futbol del Estado de Colima, a través de su presidente Florencio Rodríguez Luna, valoró ayer la obtención del título de campeón nacional de la Selección Colima categoría Sub 17 (nacidos en 2001 y después) en Orizaba, Veracruz, con la presencia de sus integrantes en el restaurante Campestre El Trapiche, ubicado al norte de esta capital.

Rodríguez Luna dijo a los jóvenes que han pasado a la historia, como lo hicieran quienes se coronaron en la categoría Primera Fuerza en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1973, o en 1989 en la entonces categoría Benito Juárez García, ahora conocida como Sub 17, reconociendo a la vez al director técnico Rafael Alejandro Campuzano y su auxiliar José Javier Cruz, y en especial a los familiares de los jugadores por darles el apoyo necesario para su superación, tanto en lo deportivo como en lo académico.

Charas Rodríguez, mote con el que se reconoce al titular de la AFEC, fue capitán de la Selección en el Campeonato en 1973 y director técnico en varias categorías, pero sin poder alcanzar un título de campeón, “es hasta ahora, como directivo, que fructificó el anhelo”.

Recordó que Colima ha sido protagonista especialmente en el Benito Juárez García, avalado por el Sector Amateur de la Federación Mexicana de Futbol, ya con dos coronas de campeón, la del 1989 con sede en Colima y ahora con la Sub 17 en Orizaba, Veracruz, apenas el domingo anterior por la mañana.

Visiblemente emocionado, Florencio Rodríguez memorizó que el balompié colimense además ha estado recientemente en cuatro finales, como en el torneo de San Juan de Los Lagos (Jalisco), Veracruz, Zacatecas y San Luis Potosí.

Indicó que en el balompié lo más valorado es el primer lugar, ya que al llegar a una final el segundo lugar está asegurado. La gente se acuerda de cuando se fue campeón, el segundo lugar pasa desapercibido, de ahí valor de su logro, dijo a los jugadores.

CAMPUZANO

Antes de la ceremonia, Rafael Alejandro Campuzano comentó que hubo momentos que parecía retirarse del deporte por una lesión de una extremidad inferior, “aunque me lamentaba de por qué me pasaba a mí, finalmente vino a recompensa en este 2018, al coronarse campeón de Liga con el Deportivo Tecomense de Primera División Amateur y en Juvenil C con Monarcas Colima, ambas categorías con sede en esta capital y ahora con la Selección Sub 17, reconociendo el respaldo de sus compañeros José Javier Cruz y Carlos Aguirre Celis, delegado de la AFEC.

A pregunta expresa Campuzano dijo que 15 jugadores de la Sub 17 son originarios del municipio de Colima, 2 de Manzanillo, se trata de José Omar Cárdenas e Irvin Aldair Gutiérrez y de Tecomán, Eduardo Silva.

Por su parte, Herminio López Ramírez, presidente de la Liga Juvenil C de Colima, recomendó a los jugadores no tener como objetivo de vida ser futbolistas profesionales, si no dedicarle a la par tiempo a la capacitación para poder tener en el futuro una vida digna en cuanto a lo material. Dijo conocer a jugadores colimenses que han llegado a ser profesionales y ahora en el retiro laboran simplemente para poder sobrevivir.

En el reconocimiento estuvo presente el director del Instituto Colimense del Deporte, Fernando Mendoza Padilla, y se unió al reconocimiento de la AFEC.

Durante el convivio trascendió que el gobernador del estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, recibirá a los campeones nacionales el jueves a mediodía, en Casa de Gobierno.

