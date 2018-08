Standard de Lieja empata 2-2 con el Ajax.

El Ajax se fue adelante al minuto 19 por conducto de Klaas-Jan Huntelaar, quien remató un centro de Dušan Tadić para abrir el marcador. En la jugada, Guillermo Ochoa se vio techado y no pudo cortar el servicio que terminó en las redes. El delantero holandés le volvió a anotar al arquero mexicano luego de cuatro años, pues ambos se vieron las caras durante el Mundial de Brasil 2014.

La ventaja mínima no era suficiente para el Ajax, que siguió yendo al frente en búsqueda de más goles. El dos a cero llegó al minuto 34, cuando David Neres dejó un balón a modo para Dušan Tadić, quien cruzó a Guillermo Ochoa para dejar un panorama complicado para los belgas.

Con todo en contra, el Standard de Lieja encontró el tanto del descuento al minuto 67, cuando el marroquí Mehdi Carcela-González disparó desde fuera del área para vencer al arquero André Onana. El final del encuentro no podía ser más dramático, cuando ya en el tiempo agregado Moussa Djenepo, del Standard Lieja, fue derribado en el área y el árbitro marcó penal a favor de los locales.

Renaud Emond se encargó de cobrar la pena máxima y empató el juego en el último suspiro, con lo que el Standard de Lieja de Guillermo Ochoa llegará más que vivo al encuentro de vuelta ante el Ajax, el cual se disputará el próximo martes en Amsterdam.

Es probable que Ochoa no juegue con la camiseta del Standard, diversos comentarios indican a que después de este encuentro se oficializará su traspaso al Napoli, en lo que será su primera gran oportunidad en el viejo continente con un club de jerarquía, tras sus pasos por el Ajaccio en Francia, Málaga y Granada en España, además del Standard en Bélgica.

