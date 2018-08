Tri femenil, por boleto a cuartos en Mundial Sub 20.

La Selección Mexicana de Femenil Sub 20 va con el propósito de amarrar su boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo de la categoría Francia 2018 cuando enfrente este miércoles a Corea del Norte, que necesita del triunfo para mantener posibilidades.

El cuadro de la Concacaf tuvo una presentación inmejorable, no solo porque lo hizo con una victoria, sino porque la consiguió sobre Brasil, juego en el que fue capaz de recuperarse de una desventaja.

Ahora, la escuadra que dirige Christopher Cuéllar deberá mostrar los mismos aspectos positivos y corregir los que no hizo tan bien para buscar una nueva victoria que los ponga en la siguiente fase.

Mientras que el campeón defensor no tuvo un debut afortunado, ya que fue superado de manera clara por Inglaterra, resultado que compromete mucho la defensa de su título.

Por ello, las asiáticas no tienen más opción más que salir con la victoria si quieren refrendar el título que lograron hace un par de años en Papúa Nueva Guinea.

El pasado 06 de julio, durante el Torneo Sha Mu HuLakeside Cup International Women’s Youth, México y RDP de Corea se enfrentaron, en esa ocasión, el marcador terminó empatado a un tanto, la única anotación de las nuestras fue obra de Jimena López.

México Sub 20 ocupa el segundo sitio del Grupo B con tres unidades, solo debajo de los ingleses por diferencia de goles; las norcoreanas son últimas sin puntos.

Ambas escuadras medirán fuerzas a partir de las 16:30 hora local (09:30, tiempo del centro de México) sobre la cancha del Estadio Clos Gastel.

