UdeC, con capacidad para aceptar a tres mil 669 aspirantes al nivel superior.

En el proceso de Admisión 2018, la Universidad de Colima podría aceptar hasta tres mil 669 aspirantes que hayan cumplido con los requisitos de inscripción establecidos, en uno de sus 66 programas de licenciatura o ingeniería, dijo en entrevista el coordinador general de Docencia, Carlos Eduardo Monroy Galindo.

En licenciatura, adelantó, el mismo día en que la UdeC publica los resultados finales de este nivel, se emitirá una convocatoria de segunda opción, sólo para las carreras que aún tengan cupo.

De un total de cinco mil 268 inscritos, la Universidad tiene capacidad para aceptar a tres mil 669. Esta cifra no es menor, aclaró, porque la UdeC es la que acepta al mayor número de aspirantes en el estado. Hay otras instituciones de educación superior, dijo, que aceptan por ejemplo sólo a cien o a 600 jóvenes.

Cuestionado sobre las carreras más demandadas, el funcionario señaló que, como en años anteriores, éstas son Medicina, Nutrición, Enfermería, Químico farmacobiólogo, Psicología, Derecho, Ingeniería civil, Ingeniería agropecuaria, Economía, Finanzas y Negocios internacionales. En contraparte, las carreras menos solicitadas son Filosofía, Gestión de Negocios Digitales y Lingüística, principalmente, apuntó.

En licenciatura, agregó, los criterios de admisión considerados fueron 50 por ciento el promedio y 50 el examen del Ceneval, y en carreras de alta demanda como Medicina, ejemplificó, es necesario tener un 9.4 o 9.5 de promedio y mil 150 puntos del Ceneval como mínimo. “Esto se determina también por la demanda en cada carrera, aunque los puntos se calculan igual.

“Es tan transparente el proceso –comentó Eduardo Monroy– que en la inscripción los alumnos pueden hacer un ejercicio entre el promedio y el examen, con una calculadora que ya tiene la forma de sacar los puntos totales, y comprobar su resultado”.

Eduardo Monroy dijo que, en licenciatura, estos últimos años se han creado cinco nuevos grupos en Medicina, Enfermería, Ingeniería civil, Ingeniería agropecuaria, Químico farmacobiólogo y en este año se suman cuatro nuevos grupos en Finanzas, Comercio Exterior, Gastronomía y otro más en Ingeniería agropecuaria, cada uno de ellos con un cupo promedio de 35 personas, para atender la mayor demanda posible.

Comentó, además, que no se abren más espacios por dos razones principales: la capacidad instalada, esto es, por la disponibilidad de aulas, laboratorios, centros de cómputo, bibliotecas, así como del personal académico y administrativo; de hacerlo, se deberían ampliar los rubros mencionados y, la segunda, para no saturar el mercado profesional ni los lugares donde los jóvenes deben realizar sus prácticas.

En el caso de las áreas de la salud, finalizó, no sería posible hacer que todos los alumnos realizaran prácticas en hospitales y clínicas, ya que estos lugares están en el límite de su cupo.

