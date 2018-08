Colima mantiene altos índices de discriminación.

Infoecos/Colima

Tras encabezar la inauguración del Sexto Encuentro Estatal Indígena, que se realizó en la zona arqueológica de La Campana, Valeria Pérez Manzo, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Colima, lamentó que los colimenses sean una de las sociedades con altos índices de discriminación.

“Es algo preocupante que la sociedad colimense sigue siendo una sociedad que hace mucha distinción de grupos vulnerables o algunos sectores de la población; aquí es, pedirle a las personas, a todos, que en verdad se sumen, que debemos ser sociedades más incluyentes”, destacó.

Mencionó que esta situación se ve reflejada en los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación que realiza el Inegi, donde se ubica a Colima en el segundo lugar de las entidades con mayor índice de discriminación.

Indicó que la discriminación se debe a que no hay cohesión social; “somos un país que todavía segregamos, no buscamos la convivencia ni siquiera con los vecinos”, aseguró.

Reconoció que Colima no quiere estar en los primeros lugares de discriminación, pero cambiar la situación depende mucho del trabajo con la sociedad, no es una responsabilidad que le pertenezca al gobierno en un cien por ciento.

Reiteró que como gobierno han llevado a cabo diversas acciones y actividades, pero con estos resultados se tendrá que permear más en la sociedad, principalmente en el aspecto de sensibilización.

Valeria Pérez aseguró que para cambiar las cosas, el gobierno estatal lleva a cabo diversas acciones con el propósito de conformar una sociedad más incluyente y tiene, en el Plan Estatal de Desarrollo un apartado denominado “Colima Incluyente”.

Aseguró que acciones como el Encuentro Indígena forman parte de las actividades que buscan promover una cultura incluyente y la política pública tiene el claro objetivo de no excluir a los pueblos indígenas, no sectorizar ni focalizar los programas sociales, pues de esta manera no se puede combatir a la pobreza.

Afirmó que tampoco se hace discriminación sino que se realizan “tiros de precisión”, que deben estar acompañados de una gran sensibilidad hacia la comunidad.

Respecto a la presencia de indígenas en la entidad, la Secretaría de Desarrollo Social estableció que de acuerdo a los resultados de la encuesta del Inegi del 2010, hay aproximadamente siete mil personas indígenas en comunidades de los municipios de Comala e Ixtlahuacán.

