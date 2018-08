Tecomán, la ciudad más mortífera de México.

Infoecos/Colima

A través de un reportaje publicado este jueves en el periódico inglés The Guardian, se considera el municipio de Tecomán como la ciudad más mortífera de México.

El municipio de Tecomán es gobernador por el alcalde de extracción panista José Guadalupe García Negrete.

Según el reportero Tomas Phillips, en el reportaje “Can’t fight evil with evil: life in México’s most murderous town”, en pocos lugares “puede sentirse la ferocidad y la inutilidad de la guerra contra las drogas de México más que Tecomán, una comunidad costera que alguna vez fue tranquila. El año pasado, su tasa de homicidios de 172.51 muertes por cada cien mil habitantes se asemejó a la de una zona de guerra”.

El autor de la nota informativa del periódico inglés The Guardian describe que en el municipio más mortífero de México “los cuerpos aparecen con frecuencia nauseabunda, o al menos, algunas partes de ellos. Algunos están escondidos en bolsas de basura o sábanas; algunos son abandonados en carriles para bicicletas o en las esquinas de las calles o triturados por la fallida guerra contra las drogas del país”, expone la publicación.

The Guardian entrevista al presidente municipal electo de Tecomán, Elías Lozano, así como la diputada federal electa de Encuentro Social, Indira Vizcaíno Silva, sobre sus puntos de vista de la violencia que azota la zona desde hace años.

Vizcaíno Silva considera que la política de seguridad ya no sería “solo una cuestión de combatir el fuego con fuego. Las tasas de delincuencia no suben porque las personas sienten que son malas. Las tasas de criminalidad aumentan porque la gente necesita comer”.

El reportaje completo en inglés puede consultarse en la siguiente liga: https://www.theguardian.com/world/2018/aug/09/mexico-amlo-war-on-drugs-violence-clean-up?CMP=Share_iOSApp_Other

