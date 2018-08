Asegura la alcaldesa de Ixtlahuacán que entregará una administración muy sana.

Infoecos/Ixtlahuacán

A casi dos meses de entregar la administración municipal, la presidenta municipal Blanca Acevedo Gómez, se muestra satisfecha por el trabajo que ha realizado desde el 23 de octubre del 2017, día en que tomó posesión como alcaldesa tras el asesinato del edil Crispín Gutiérrez Moreno.

En entrevista, Blanca Acevedo asegura que entregará un ayuntamiento muy sano en sus finanzas, “es decir con una deuda muy mínima que son alrededor de 500 mil pesos, no es una deuda como muchos la dejaron, prácticamente la estoy dejando en ceros y me siento orgullosa”.

En cuanto a obras realizadas durante su gestión, la alcaldesa señala que se ha hecho la rehabilitación del jardín en la comunidad de Agua de la Virgen, donde sus habitantes dijeron que era una obra muy soñada, además se rehabilitan las calles y también se cambiaron los tubos del agua que estaban muy podridos, y debido a ellos siempre la gente se escaseaba de agua, “y en unos días van a tener la tubería nueva, la calle y su jardín”.

En la comunidad de Las Conchas, “la gente me decía que tenía 20 años gestionando una calle que se ponía muy fea, pero ya están trabajando ahí y el propósito de entregarla en dos meses antes de que yo me vaya, en la comunidad de Tamala estamos rehabilitando un puente que durante el huracán Jova se cayó y ya se está rehabilitando y en unos días más se iniciará con la construcción de una ciclo vía Tamala-Ixtlahuacán, y un pozo de agua que al igual que otras comunidades se escasea el vital líquido, no traemos muchas obras pero son muy eficientes para la gente” aclaró.

Para concluir, la alcaldesa admitió que la construcción de un nuevo jardín en la cabecera municipal ha dejado una gran satisfacción pata los habitantes de Ixtlahuacán “a mí me toca terminarlo, como regidora me tocó aprobarlo y como presidenta municipal me correspondió “empujarlo” para que se terminara y es una obra que la gente se siente orgullosa”, aseveró.

Comentarios