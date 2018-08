Preparan la entrega-recepción de la administración en Comala.

Infoecos/Comala

En dos semanas dará comienzo el proceso de entrega-recepción por parte del Ayuntamiento de Comala, el cual será recibido por el presidente electo Donaldo Zúñiga, ganador de las elecciones por la coalición “Por Colima al Frente” integrada por PAN-PRD.

Al respecto, el presidente electo comentó que, de manera extraoficial, hace dos semanas tuvo el primer acercamiento con el presidente municipal Salomón Salazar, “nos mostró su disposición en ese momento para que llevemos a cabo un proceso de entrega-recepción pacífico y con toda la apertura para tener la información y la interacción con los servidores públicos actuales que tengamos necesidad de hacerlo”.

Zúñiga dijo que “de manera oficial, acompañado de gente del Osafig, estuvimos presentes en una primera reunión de acercamiento, con integrantes del Cabildo, con la gente que lleva a cabo actualmente las funciones, en el área de contraloría interna, y con la firme intención de iniciar ya los procesos y fijar los tiempos y el calendario para el acercamiento con cada una de las áreas que tiene operación en Comala”, señaló.

Destacó que son cinco áreas de trabajo donde van a interactuar, que se tendrá intervención para verificar la información y que también los colaboradores que van a ocupar esos espacios, para ir avanzando.

Para el día 27 del presente mes, señaló que iniciará oficialmente este proceso de entrega-recepción, y ya se tendrá un calendario para ir dando paso a cada una de las áreas, en estas mesas de trabajo, las cinco que se van a llevar a cabo.

Agregó que hay una buena disposición por parte del alcalde, que se ha firmado esa primera acta de compromiso en la que se ofrece una buena relación con la administración entrante y muestra disposición, en diálogo, apertura, de conocer cada una de las áreas, además de solicitarle, próximamente, que no se deje obra comprometida, más allá de la administración actual, misma que termina el 15 de octubre, pues aseguró que esto sucede mucho.

En cuanto a los compromisos de obra, dijo que el que se hayan entregado o que ya se haya firmado con alguna empresa constructora, ciertas obras que van más allá del 15 de octubre, que estarán por iniciarse en los siguientes dos meses del año, todavía con presupuesto de este actual año fiscal que está corriendo, y que esto obviamente perjudica o interfiere en la autonomía y las decisiones que debe tener ya el presidente municipal entrante, junto con todo su cabildo.

Donaldo apuntó: “Nos referimos a que se actúa no sé si de buena o mala fe, el buscar contratar más obra que va más allá de la fecha de término, ya comprometida con alguna empresa, por distintos fines, y eso causa problemas en la nueva administración”.

Salomón Salazar, por su parte, reconoce que no dejará finanzas, porque el endeudamiento que deja es el mismo que el recibió.

Al respecto, el presidente electo dijo que se deben hacer esfuerzos sobrehumanos para mejorar las finanzas de los ayuntamientos, “veo que quienes llegamos a la administración, debemos llegar con la firme intención de abonarle y no de restarle a la finanza municipal, yo lamento que teniendo de entrada la línea directa con el Gobierno del Estado, que emana de su propio partido, no haya tenido la posibilidad de hacer una restructuración en el tema del endeudamiento que tiene el municipio y que día a día se va agravando por varios actos, en esa parte creo que Salomón le saldrá debiendo a Comala, porque pudo haber hecho mucho más por sanear las finanzas teniendo de aliado al Gobierno del Estado, y de entrada al menos agradecer esa parte, que al menos si no se mejoró, pues que se deje tal cual se recibió.

“Nosotros, el compromiso es buscar, de todas las formas, sanear, mejorar la economía municipal, y estaremos haciendo un análisis de las deudas que hay, con proveedores y demás, para ver cuáles son las que realmente le corresponden al municipio en la siguiente administración, y cuáles otras ya no obedecen a nuestros alcances ni a nuestra obligación de cubrir. Haremos un estudio muy minucioso para verificar los alcances del municipio en el tema financiero”, detalló.

Regresando al tema del proceso de entrega-recepción, dijo que éste lo encabezará una comisión que será nombrada por el propio presidente, se señalará a un representante de esa comisión, son tres regidores los que tienen que formarla. Se tendrá participación de algunos de los nuevos servidores públicos, por lo menos los tres regidores entrantes, los tres salientes, el presidente municipal en turno y el entrante.

El presidente electo señaló que “el día 27 debemos entregar al contralor actual el listado-oficio donde acreditamos a quienes integrarán esta comisión, la cual estará integrada por cinco equipos de trabajo que van a trabajar en el tema de reglamentación jurídica en organismos descentralizados del archivo, la hacienda pública municipal, planeación, programación y presupuesto, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, y finalmente seguridad pública, y sistemas e informática, son las comisiones de trabajo que se van a centrar, a quienes integren esta comisión”.

Agregó que el proceso durará aproximadamente 15 días, en los que se da la oportunidad de hacer un calendario para poder llegar a cada una de las áreas que marca la fase de conocimiento, y son en estas cinco mesas de trabajo, y finalmente tener los resultados y la capacitación, para saber que se recibe antes del 15 de octubre.

Finalmente, apuntó que, de su gente, estará participando la síndico municipal Esther Negrete, el regidor Jaime Ramos y la regidora Eva de la Vega, así como el próximo contralor, la tesorera municipal y algún integrante del DIF Municipal.

