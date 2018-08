La reversa también es un cambio.

Hoy regreso a los desvaríos de las palabras, después de un retiro cuasi espiritual, donde tuve la oportunidad de ser un observador silente del México post 1 de julio, un testigo del abyecto actuar de un sueño desmoronándose.

A manera de recuento y resumen democrático incompleto, a mediados de los 80’s en México se sacude violentamente el suelo y la sociedad civil da un giro, convirtiéndose en la protagonista de las exigencias de orden político-público; en los 90’s se apuntalan las instituciones que crearían el andamiaje hacia la gran transición democrática en el país; en el año 2000 la hegemonía cayó ante las botas y el sombrero con la utopía del “México YA. El cambio que a ti te conviene”.

En la segunda mitad del 2000 el país se convirtió en un prolifero campo de guerra donde la hacienda y la educación publicas fueron las víctimas colaterales. Ya empezada la primera década del segundo milenio y al correr del actual sexenio; México tuvo grandes compromisos, reformas estructurales, escándalos y un sinfín de memes. Y ya por fin, en el 2018 “ya sabes quién” -el único candidato que vivió el viejo régimen- comenzará con la más reciente “transformación”.

La “cuarta transformación del país” ha sido la promesa democrática más fuerte de la contemporaneidad, un hito entre lo que somos y lo que seremos, o por lo menos así lo pensaron 30 millones de mexicanos que depositaron su soberana confianza en un tabasqueño de un pueblo del cual no quiero acordarme.

Él, como líder mesiánico, logró conectar y legitimarse con un porcentaje tan alto de votación que recuerda a los mejores –y peores– tiempos de la hegemonía, mostró un músculo político natural, digno de estudio, que servirá como muestra a las generaciones venideras de políticos, historiadores y académicos del mundo.

Su propuesta –o promesa– es el parteaguas de lo que somos y lo que seremos, que, con esa legitimidad obtenida en las urnas, no hay forma de que algo falle.

Parece todo blindado, excepto por el detalle de que esto ya no es campaña, ya no se trata de ser una imbatible oposición, ya no se trata de prometer, se trata de cumplir con coherencia y responsabilidad de gobierno. Se trata de compromisos y arreglos, se trata de políticas públicas más que de publicidad.

A tan solo cuatro meses para la toma de protesta y transición, la coherencia ya es el talón de Aquiles de la “virtual” administración, puesto que; Los combustibles no se congelan, las reformas, el estado mayor y el aeropuerto se quedan, el Papa no viene, Solalinde mintió con los encapuchados y solo vendrá una consulta popular hasta el 2021.

Continuando con las desatinadas promesas, y en palabras del virtual presidente; esperamos poquito más de la mitad del crecimiento económico que se prometió, Chelo Ebrad siempre sí tendrá un puesto y se va a la Cancillería, y la amnistía se convirtió en perdón por parte de las víctimas.

Y aunque en México, oficialmente, la estafeta del poder pasa a manos del presidente electo hasta su protocolo de toma de posesión, la práctica nos dice que una vez publicado y validado el resultado, poco a poco el nuevo comienza a mandar.

Por otro lado y continuando con algunos desatinos; como en un conocido libro de J. K. Rowling; en México y su política existen varios “innombrables”, entes públicos que dejaron una acida estela de podredumbre cuando “sirvieron” a la nación. Entes que marcaron con violencia, fraude, desfalco, desvíos, impunidad y cinismo a lo que llamamos patria.

Estos innombrables están reapareciendo en el terreno político, justo en el movimiento que pretende Regenerar a la Nación. Entre ellos, encontramos que la promesa de la cuarta transformación está integrada por un draft de lo más nefasto, personajes de la historia negra de la política, aquellos que dañaron las instituciones y representan una especie de franco retroceso, el cambio prometido, porque sí querido lector, la reversa también es un cambio.

Entre el roster (haciendo referencia a un término deportivo) encontramos al afamado poblano que anunció –y la conspiración marca que operó– la controvertida caída del sistema en el (hasta hace poco) muy cuestionado 88 como el encargado de –según la óptica de revisión– la única paraestatal productiva para el país. A su vez, encontramos la tremenda y barbárica posibilidad de que el encargado de operar los recursos para los programas sociales sea “el señor de las Ligas” y –según los futurólogos políticos– muy probablemente a la (temida) maestra.

El escenario está confuso para todos, en especial para los 30 millones de electores y su buena parte de devotos, quienes, en la incertidumbre del fenómeno de la asociación, están clavados entre la disyuntiva de opacar la realidad de la irresponsable incoherencia y una perpetua apología a lo que prometieron combatir. Devotos, que, a mi parecer, se sienten infieles a sí mismos, en pensamiento, palabra obra y omisión.

Pero recordemos de la frase que distingue a nuestra raza, puesto que en México todo es posible y en este sexenio y con nuestra sociedad “pujante”, el cielo del gobierno federal es de los arrepentidos. Lo

