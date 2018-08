María Elena Abaroa en contra de la concesión del panteón.

Infoecos/Colima

En conferencia de prensa, María Elena Abaroa López, regidora ciudadana del Cabildo municipal de Colima, informó que durante la Sesión Ordinaria de Cabildo que se llevó a cabo el martes 14 de agosto del año en curso, se presentó a discusión y aprobación del Dictamen técnico, financiero, legal y administrativo, acerca de la conveniencia sobre que el servicio público de panteones sea prestado por un tercero, a lo que la funcionaria municipal se opuso a dicha concesión por lo que presentó varios argumentos entre los que resalta la afectación directa a la población colimense.

La regidora por Colima, acompañada de su equipo de trabajo, hizo un llamado a la ciudadanía para que se informe adecuadamente de esta situación, la cual calificó como “un equívoco”, y advirtió que “esto puede perjudicar a la población” por lo que pidió que se sumen a defender el patrimonio de los colimenses.

María Elena Abaroa acotó que, siempre y cuando cumplan entre otros, con la justificación técnica, legal y financiera para la conveniencia y posibilidad de otorgar la concesión, esta acción de pasar a un tercero el servicio del panteón es legal, y está establecida en el artículo 23 fracción II del reglamento de Concesiones para el municipio de Colima y en el artículo 15 donde señala que los bienes y /o servicios públicos podrán ser otorgados en concesión por el Ayuntamiento.

Sin embargo, explicó que esto ocurre cuando un Ayuntamiento ha agotado todas sus posibilidades para poder seguir brindado un servicio, pero, destacó en el caso del panteón municipal, a decir de los propios directivos, existen gavetas visiblemente abandonadas de más de cinco y hasta 30 años, que no se han pagado y que no se han reportado los familiares, las cuales, tendrían que ser sujetas a un procedimiento administrativo a fin de que puedan ser puestas nuevamente a la venta.

Otra situación, señaló, es que esta concesión se presenta no porque se hayan agotado dichas posibilidades, sino porque un inversionista en específico lo solicita, el cual omitió su nombre y pidió a los reporteros sean ellos quienes investiguen.

También advirtió que existe la mala experiencia con las concesiones y ésta en particular sería por 50 años y argumentó que esta situación incrementaría los costos a la población.

Así mismo, observó que otro riesgo que pudiera representar para nuestras tradiciones es la visita a nuestros difuntos en fechas significativas y con la estampa mexicana que nos caracteriza al construirse panteones tipo americano carentes del espíritu nacionalista.

Una alternativa, apuntó, es ampliar la cobertura de servicios de panteones al construir un nuevo cementerio con todos los servicios y consideró que “se han gestionado recursos para otros proyectos ¿y por qué no para el cementerio? el ayuntamiento tiene todo para poder trabajar y dar una respuesta inmediata”; asimismo consideró que se deben llevar a cabo los procedimientos de municipalización de los panteones que se encuentran en las comunidades.

También apuntó que el tesorero del ayuntamiento, “debió de habernos presentado un estado financiero de cómo se está trabajando en los cementerios, cuando menos debimos de haber tenido un detalle de los ingresos y de los egresos, no nos dieron nada”.

De igual manera dijo, que durante la sesión de cabildo, cuestionó al presidente sobre los ingresos que ha tenido el cementerio en los últimos tres años, donde en el 2016 fueron de dos millones 708 mil pesos, en el 2017, por dos millones 836 mil y en el 2018 de enero a junio de dos millones 114 mil, por lo que consideró que se puede estimar que en 2018 los ingresos serían de cuatro millones 228 mil pesos aproximadamente, por lo que pidió una explicación del porqué de estas cifras, “¿qué pasó con los ingresos de los años anteriores 2016 y 2017 en relación con 2018?

Algo de especial relevancia, señaló, fue la prisa del presidente en lanzar una convocatoria para una concesión de cementerios, cuando faltan pocos días para terminar esta administración municipal, por lo que consideró que esta decisión debería dejarse a la siguiente administración.

Finalmente enfatizó que esta situación perjudica a la población de Colima por lo que invitó a los reporteros a investigar más a fondo y a consultar los documentos respectivos además de convocar a la ciudadanía a sumarse en esta lucha y acusó que a pesar de todos los argumentos que presentó, el dictamen fue aprobado por mayoría, con los votos en contra de las regidoras Lucero Oliva Reinoso Garza, Esmeralda Cárdenas y María Elena Abaroa, “ahora toca a la ciudadanía manifestar su inconformidad”.

