Ingresarán más de 126 mil alumnos de educación básica.

Infoecos/Colima

Este lunes arranca el ciclo escolar 2018-2019 en el que más de 126 mil alumnos de educación básica se incorporan a las aulas, en cada uno de los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Indicando el secretario de Educación, Jaime Flores Merlo, que junto con los maestros directivos y supervisores estuvieron trabajando durante dos semanas en un curso intensivo de capacitación.S“Primero analizando los materiales, con el Nuevo Modelo Educativo, y esta última semana ya en particular, trabajando los nuevos temas de los consejos técnicos escolares, con el ánimo de establecer la ruta de mejora para cada una de las escuelas”, dijo.

Al respecto, Flores Merlo señaló que se ha hecho un trabajo intenso, “quiero decir que estamos preparados, para, desde el primer día de clases, iniciar con éxito, con los libros de texto gratuito, con los materiales, con los maestros, y sobre todo con las nuevas escuelas y con las nuevas aulas, que van a estar listas para arrancar este próximo lunes”.

Mencionó que este año se estrenarán dos escuelas, que van a funcionar “una es una secundaría en el municipio de Manzanillo, en la colonia Terraplena, y con este espacio, cumplimos ya el nivel de educación básica, tenemos prescolar, primaría y este año abrimos la secundaria”.

En tanto, comentó que en el municipio de Tecomán se abrirá también una primaria, “será en la colonia Arturo Noriega, cerca de Cerro de Ortega, y además de esto se van a construir 21 aulas, que por crecimiento de las escuelas, o por expansión de grupos, las vamos a tener listas”.

Agregó que de esas 21 aulas, seis no van a alcanzar a estar listas para el arranque escolar, porque la construcción inició un poco tarde, porque así lo exigió la matrícula, explicó además que “en el mes de febrero, que se hicieron las inscripciones, no parecían necesarias esas aulas, sin embargo, con la matrícula que se ha ido incrementando, ahora sí tenemos necesidad de construirlas. Estamos en condiciones y ya lo platicamos con el Incoifed, de que, independientemente que el aula no esté construida, el servicio se debe brindar a los alumnos; el propio instituto va a prever espacios provisionales, en el caso de no tener terminadas las aulas, habremos de tener toldos, aprovecharemos los espacios techados, o las propias instalaciones de la misma escuela”.

Comentarios