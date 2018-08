Nuevamente fallan camiones recolectores de basura.

Infoecos/Colima

Las unidades recolectoras de basura que “supuestamente” habían sido reparadas por la administración municipal para poder dar el servicio de limpia a las diversas colonias de la capital del estado, tras un “paro técnico” de labores, nuevamente fallaron y hubo necesidad de hacer uso y adaptar camionetas pequeñas para proporcionar este servicio de importancia para la ciudadanía.

El secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Coima, Héctor Arturo León Alam, denunció que este viernes por la mañana nuevamente fallaron los camiones recolectores de basura del turno matutino, pero los trabajadores pusieron la muestra que hay voluntad de servir a los habitantes del municipio de Colima y salieron a realizar su labor en camionetas para no dejar a la ciudad llena de basura.

Y es que apenas el miércoles, el Director de Servicios Públicos se comprometió a tener las unidades en buen estado para que no fallaran al momento de la recolección, pero tal parece que rápidamente dejó de ejercer presión a la oficial mayor Alejandra Sánchez Cárdenas.

León Alam mencionó que los trabajadores sindicalizados demostraron la vocación de servicio, “como es el caso de Jesús Miguel Pérez, que sale a trabajar como chofer y le dan una camioneta Nissan, situación no permitida en las Condiciones Generales de Trabajo, porque pone en riesgo a sus auxiliares de recolección, que deben montarse en la basura para ser trasladados”.

El dirigente sindical advirtió que a partir del lunes no habrá consideraciones de este tipo, “y ningún chofer saldrá a trabajar en pequeños vehículos en rutas que acumulan grandes cantidades de basura, pues no está dentro de sus obligaciones arriesgar su vida y la de sus compañeros de trabajo utilizando vehículos que no son aptos ni reglamentarios”, concluyó León Alam.

