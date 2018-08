Piden choferes privados que Ley de Movilidad los considere.

Infoecos/Colima

De visita en el Ecos de la Costa, trabajadores del volante en la plataforma de Chofer Pro, pidieron a las autoridades de transporte en el estado, que la nueva Ley de Movilidad los contemple.

“Somos un mercado distinto, queremos que la ley nos contemple, que sepan que queremos trabajar al margen de la ley, que se cumpla que sea más eficiente en cuanto al número de unidades trabajando”.

Una de sus principales razones de su visita al director de este rotativo, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, es para darse a conocer, “que la sociedad y los usuarios sepan que somos gente del pueblo, común y corriente, que estamos buscando cómo llevar el sustento a nuestras familias día a día.

“La empresa nos apoya al informar que somos parte de la plataforma, pero la Ley de Movilidad está dejando a un lado la opinión del usuario para que esto prospere, el usuario tiene el poder de decisión del transporte, ya sea del taxi común o poner la aplicación y utilizar el servicio de nosotros”.

En cuanto al número de unidades, comentaron que son aproximadamente el cuatro por ciento de las unidades que están laborando en el estado, dijo que ellos tienen en su plataforma un registro de más de 400 vehículos.

En cuanto al modelo de negocio, mencionaron que es importante que la sociedad de Colima les tome en cuenta, “somos un mercado que está brindando un beneficio a cierta parte de la población”

Agregaron que hasta el momento no se ha tomado en cuenta la opinión de la ciudadanía, “pues al mocharnos, no le dan la oportunidad a las personas de que tengan otra opción de transporte”.

Hablaron de que en los cambios de horario de los taxistas, se pasan hasta dos o tres horas, y no hay quien preste el servicio, incluso señalaron: “Nos vemos rebasados en la demanda del servicio y es lo que queremos que Movilidad vea, para que tome en cuenta que este mercado nuevo va en beneficio de la sociedad, no solo para nosotros, como empresa o como choferes, sino a toda la sociedad de Colima.

“Ese es el punto que queremos que vea Movilidad y el gobierno, que somos una fuente productiva, que brindamos un beneficio y un servicio a la ciudadanía, es algo conjunto, no solo decirnos les damos un cuatro por ciento, es importante que vean. No podemos cerrarnos a la tecnología, así como Uber entró con problemas y ahora es un mercado muy reconocido a nivel internacional, en México es poco pero ya se aprobó la ley; sabemos que cada estado tiene sus propias leyes”.

Al respecto de tener solo el cuatro por ciento de las concesiones, comentaron que este movimiento apenas está naciendo, “aún no tenemos la parte legal, cuando esto vaya avanzando, buscaremos el apoyo legal para ver puntualmente en qué es en lo que podemos mejorar, pero lo que buscamos es que la legislatura que está por salir, analice más, que no lo aprueben rápido, y tomen la opinión no solamente de quien se ve afectado según ellos, en este caso las confederaciones de la CTM y la CNOP, y que contemplen que somos más las voces que podemos aportar algo para que esta ley sea cómoda para todos.

“El usuario es quien debe decidir este tipo de acciones, esta es nuestra lucha, no sabemos mucho de las Leyes de Movilidad, pero vamos tocando puertas. Somos personas normales que prestamos un servicio, pero tenemos que ser escuchados, que se metan a las redes sociales, que vean las necesidades, y en base a una visión real, puedan decir ahora se acomoda la ley de esta manera, pues se supone que las leyes son para el bien común, para el bien de las mayoría, no vas a tener contentos a todos nunca, pero sí a las mayorías, y en este caso no están escuchando al usuario”.

El grupo de Choferes Profesionales abogan para que alguien en el Congreso local los escuche y vea sus propuestas, piden que por el momento la decisión se congele y que sea el nuevo congreso quien decida, en base a un análisis previo.

Sobre algún conflicto de intereses, señalaron que desconocen si existe, pero no descartaron que esto tenga algún tinte político, “pero nuestra intención principal es que nos conozcan, y que tenemos el mismo derecho para trabajar.

“Hasta el momento, no se han tenido problemas, incluso han platicado con otros taxistas, y no pasa nada, pero en la parte alta no entendemos por qué no escuchan nuestra petición”.

Reforzaron sus ideas con el sentir de los pasajeros, indicando que el plus radica en que el usuario, desde que aborda el vehículo, es prácticamente el dueño hasta que lo desocupa, “no hacemos servicios colectivos, se sabe perfectamente quién lo va a recoger, está identificado, puede compartir vía redes sociales la ruta que va a seguir, hay ventajas que otros servicios no tienen, somos un mercado distinto, usuarios distintos, no todos nos buscan porque toda la gente no sabe cómo usar nuestra opción.

“La aplicación es Chofer Pro, no hay limitante en cuanto a la cantidad de servicios, porque ya hay mucha gente que nos conoce, pero sí necesitamos que más gente nos conozca y que sepan que también somos una opción de transporte en la ciudad de Colima.

“Nuestra contratación debe ser por medio de la plataforma, tienes que bajar la aplicación, inclusive puede ser entre familiares, podemos brindar servicios para su amigo o conocido, para cubrir ese espacio porque realmente no hay quien dé servicio a determinadas horas del día”.

Sobre las opciones del usuario, indicaron que existe una tienda de autoservicio que puede pedir los choferes pro, “es la gente ya mayor quien hace uso de este servicio, los que no usan las aplicaciones, muchos jubilados, y son todas esas cosas las que queremos que el gobierno las tome en cuenta. Además de ser transportistas, somos choferes privados que hacemos una labor social, porque hay gente que llama a la tienda y pide el servicio, y si esto no estuviera, tendría que pedirle el favor a alguien o estar esperando que el transporte pase por su casa.

“Es una gran ventaja, tenemos clientes chicos que les dicen que sus padres los dejan salir porque pueden utilizar este servicio, porque me va viendo dónde me paro y a qué hora regreso, y que tengan esa seguridad”.

Finalmente, los Choferes Profesionales hacen un llamado a las autoridades para que los escuchen, “la labor social es lo principal que hacemos, además de un servicio eficiente, la opción de los estudiantes, la confianza que la ciudadanía nos da a través de poder estar seguros por medio de la plataforma. Somos un medio de transporte seguro y con toda la confianza para la ciudadanía de Colima”, concluyeron.

