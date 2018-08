La participación de la mujer en la sociedad es fundamental: ACL.

Infoecos/Colima

Alicia del Carmen López de Hernández, directora del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria (Cedefu) y presidenta del Voluntariado de la Universidad de Colima, tiene a su cargo una alta responsabilidad, por la serie de programas y proyectos a favor de los colimenses, donde se involucran a estudiantes de distintos grados de la casa de estudios.

Como esposa del rector José Eduardo Hernández Nava, ¿cuál es su función en esta institución de educación superior?

ACL: Como esposa del rector, soy presidenta del Voluntariado de la Universidad de Colima, pero como funcionaria, soy la directora del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria. Estamos trabajando en este centro desde la toma de posición del señor rector, con una planeación específica, porque este centro cuenta con 11 dependencias, mismas que se conjuntaron para trabajar toda la parte social, nutricional, psicológica, médica, pedagógica, y también el Voluntariado. Entonces todo este conjunto de acciones están ligadas al centro.

Nosotros trabajamos desde el Voluntariado de la Universidad con acciones internas, digo internas porque trabajamos con hijas e hijos de las y los trabajadores, con familiares de los trabajadores, y en eso trabajamos en colecta de la Cruz Roja, festejo del Día del Niño, del Día de la Madre, posadas navideñas, donación de cabello, donación de sangre, limpia de playas, asistencia a albergues, entrega de sillas de ruedas, bastones, muletas, todas gestionadas ante las instancias, y los que solicitan aquí en la oficina del Voluntariado, es mi función como esposa del Rector.

Como funcionaria, hacemos también muchas acciones sociales que van más allá de lo que es el ámbito de la Universidad. ¿Qué queremos con esto? Que los estudiantes, en cada una de sus áreas, de sus materias, de sus carreras, se vinculen con nosotros, y digo nosotros, es el centro de la familia universitaria Cedefu, que son las siglas que todos conocen, es una ventanilla única para todas las acciones sociales. ¿Qué hacen los maestros y directivos? Los directivos nos dicen: “Mis alumnos de ciencias marinas quieren hacer la protección de la tortuga”, y va un profesor y va un investigador y los estudiantes; registran con nosotros su proyecto y nos dicen: “Nosotros vamos al rescate de la tortuga, al rescate de las playas y hacemos plantaciones de árboles”, y nosotros les damos seguimiento a esos alumnos, a esa materia, a esa escuela. El maestro hizo su investigación, la delegación estuvo involucrada, entonces nosotros sabemos qué están haciendo los alumnos en la sociedad, pero vinculados. Hay muchos que hacen su servicio social o su práctica profesional, pero ya no los queremos para que saquen copias o traigan refrescos. No, la función de los alumnos es su carrera y vincularla con nosotros.

¿Cuál es la importancia de la mujer en la vida académica de las universidades?

ACL: Es muy importante, si ustedes se dan cuenta, en el periodo rectoral, él ha hecho una inclusión de género entre las funcionarias que estamos aquí, hay delegadas y funcionarias como su servidora, pero también en otras áreas hay coordinaciones. Las estadísticas nos dice que el 51.1 por ciento de la matrícula de la Universidad son mujeres y ellas van a llevar una carga de la sociedad muy grande, porque ellas van a trabajar en algún lugar, luego las mujeres se están posicionando de lugares en la sociedad, en la universidad, en puestos públicos, y se están preparando. La mujer, entonces, en estos momentos es fundamental, porque están tomando un lugar estratégico, nosotros, como Cedefu, trabajamos para la familia, las mamás, porque sabemos que desde el hogar es una parte esencial la mujer, la esposa, la abuela, trabajamos con ellas desde el área educativa, desde el área cultural. Tenemos todas esas acciones, pero no nada más para la trabajadora, la alumna, también para la abuelita. Ahorita acabamos de venir de la estancia infantil, donde se festejó a los abuelos y abuelas, es un vínculo muy grande, porque las mamás que trabajan tienen aquí a sus hijos, tienen la tranquilidad de que sus hijos están bien, de que sus abuelitos o los papás vinieron a ver a sus hijos, entonces, cuando una mamá o mujer está tranquila y cuidada, eso les da mayor productividad en su trabajo. Entonces, lo que queremos hacer con estas acciones es que las mujeres sean más productivas.

¿Cuál es su trabajo en las colonias más desprotegidas?, ¿lleva actividades de beneficio social a ellas, o ya no forman parte de su trabajo?

ACL: Sí forman parte de nosotros, nos vinculamos con DIF Estatal. DIF nos asigna una colonia, ahorita estamos en el Mirador de la Cumbre, Cumbre II, tenemos un espacio, una casa en comodato, y ahí tenemos una colonia vulnerable. ¿Qué hacemos en esa colonia? Con las voluntarias, con los estudiantes voluntarios, con profesores, con investigadores, trabajamos ahí. Ahorita están yendo de todas las áreas de la Universidad a cantar, a hacer actividades físicas, tenemos un grupo de futbol que ha ganado premios a nivel estatal. En los Intercedefus tenemos estudiantes que vienen de internacionalización a dar una plática y dan a conocer cómo se vive en otros países. Ahorita va a llegar una pintora para dar clases de pintura, clases de cocina, se les da clases de bordado, apoyo a tareas; hay médicos especialistas para atender a los adultos mayores; hay clases de guitarra, computación, inglés para niños, acciones jurídicas con estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho. Tenemos nutriólogos, psicólogos, tenemos casi todas las áreas de la Universidad trabajando en ese centro. Hemos sido ganadores de algunos reconocimientos que se dan con el trabajo de los voluntarios. Se les entrega algún artículo de limpieza, la canasta básica, pero ellos no van por ese artículo, van por las pláticas de relaciones humanas, por la plática referente al cáncer de mama, por la plática sobre la vejez, por la plática de primeros auxilios; todo eso va a la comunidad. Y los niños, tenemos el cuidado de los niños, más de cien niños en talleres multidisciplinarios en ese lugar, en ese día, pero también toda la semana; más de 120 adultos que van a las pláticas, y trabajamos también para ellos. Se les festeja el Día del Niño, el del Padre, el Día del Abuelo, en las instalaciones que están en el Mirador de la Cumbre II, en la casa de usos múltiples, que la tenemos en comodato, pero nosotros entramos a trabajar con toda la gente de la Universidad, y ya tenemos niños que están en el Ballet Infantil de la UdeC, esos niños quieren venir a la Universidad. Entonces los sacamos de un entorno que puede haber drogas, violencia infantil o violencia familiar, pero en este momento, en ese contexto, los niños se rescatan. Tenemos otros proyectos en las primarias sobre valores, sobre adicciones, sobre salud. Entonces estamos involucrados todo el centro en primarias del estado, en primarias rurales. Otro proyecto que se llama Ucol donde cien estudiantes de la Universidad son tutores o monitores de niños de quinto y sexto grado. Y los traen todo ese año, los traen a la Universidad, los llevan a radio, los llevan a la televisión, a investigación y ellos cuando terminan su quinto o sexto grado, ya se quieren venir a la Universidad, le ponen muchas ganas al estudio para poder trabajar.

¿Qué opinión tiene respecto a la equidad de género: se está cumpliendo o falta por hacer?

ACL: Le comentaba que aquí en la Universidad se toma en cuenta mucho la equidad de género, se está trabajando intensamente para que las mujeres se posicionen en algún lugar. Las mujeres nos tenemos que preparar mucho, pero si no tenemos la oportunidad de sobresalir, tenemos que posicionarnos como buenas esposas, buenas madres, esa es la equidad de género, no es pelar con el hombre, con el varón, si no que nosotras mismas, nuestra esencia, para trabajar como mujeres y ayudar a otra mujer.

¿Qué opinión tiene de las mujeres que están en puestos públicos?

ACL: Las mujeres que están en puestos públicos han trabajado, han estudiado, qué bueno que son reconocidas, todavía en otros estados o en otros lugares más pequeños, no se da a lo mejor la apertura, pero como estamos en una institución educativa, a eso nos conlleva, a dar apertura, para que las mujeres puedan tener puestos públicos.

¿En la iniciativa privada?

ACL: ¿De dónde salen esas mujeres que trabajan en la iniciativa privada? Salen de una Universidad, y cuando no se tienen los lugares suficientes para trabajar, la iniciativa privada las absorbe, pero las absorbe porque son buenas profesionistas, buenas trabajadoras, ¿y de dónde toman todo ese bagaje para trabajar?, pues de la Universidad.

¿La mujer debe trabajar para ayudar al hogar, o es el hombre el que debe solventar todos los gastos?

ACL: Si una mujer es profesionista, trabaja y aporta, ya es cuestión de pareja si aporta o no o esto es para mí. La cultura de México ha sido machista y no dejan a veces trabajar a la mujer, pero la mujer puede que no trabaje oficialmente en lo privado o en lo público, pero trabaja en su hogar, y un hombre que va a trabajar puede estar tranquilo porque su hogar está bien, y su esposa está en su casa, al cuidado de los hijos, su comida, su ropa. El hombre va a ir a trabajar tranquilamente y va a ser productivo, y cuando llegue a su casa, va a ser productiva la mujer porque el hombre está contento, porque sus hijos están bien, y esa parte armoniosa de decir ‘mi mujer está bien, porque yo soy el que proveo, pero también ayudo en la casa, ayudo a mis hijos, ayudo a crear a mis hijos, a dar el biberón, a cambiar el pañal’, los hombres de ahorita lo están haciendo, los hombres de ahorita se involucran en la educación de los hijos. Hay hombres que se quedan al cuidado de los hijos mientras la mujer sale a trabajar; por eso es importante una vinculación para hacer una buena mancuerna y llevar a los hijos adelante.

¿Qué consejo daría a la juventud?

ACL: Como nos hemos dado cuenta, el trabajo que hacen los estudiantes con nosotros, lo que yo les pediría a los jóvenes, estudien, pero involúcrense en lo más profundo desde su casa, desde su colonia, desde su municipio y desde su estado. ¿Qué queremos que tengan los jóvenes de ahora? Que tengan la sensibilidad de que si a un lado de él está un chico con discapacidad, lo ayuden; si en la esquina de su casa está una persona mayor, lo ayuden a cruzar; si en la calle está un animalito que corra peligro, lo recojan y lo lleven al albergue; si hay un niño o niña que necesita su cabello, porque tiene cáncer, los ayuden y los protejan; si un chiquito o adulto necesita sangre, yo como universitario tengo la sensibilidad y estoy dispuesto a donar mi sangre; todos esos pequeños detalles los hacen sensibles ante la sociedad. Queremos que los chicos se hagan sensibles a eso, porque esta generación son chicos buenos. Que vayan a las playas a trabajar y dar un servicio, ayudar en las inundaciones, ir a cuidar enfermos, tenemos estudiantes que lo hacen, y estudiantes, cuando salen de su universidad, vuelven y dicen: ‘Yo quiero regresar lo que me dio socialmente”, por eso, esta administración promueve la calidad de vida, pero en una universidad responsable.

Los derechos humanos de las mujeres, ¿se están respetando en Colima y en el país?

ACL: No sé si en el país, aquí tenemos que trabajar. Entre más respeto tengamos al varón, a las personas que nos acompañan, entre más respetemos sus derechos humanos, si una persona no respeta a otro, si no respeta al que está de lado o al que está enfrente, no van hacer respetados sus derechos. Tenemos que trabajar desde los estudiantes, desde los niños que nosotros trabajamos, en las colonias rurales, en los municipios, todos los lugares donde esté un estudiante o una estudiante, se van hacer y respetar los derechos humanos.

¿Considera que hacen falta políticas públicas a favor de la mujer?

ACL: Poco a poco se están dando las políticas públicas. Si ustedes ven, ahorita, como van a estar conformadas las cámaras, las diputaciones, las senadurías, la mujer está trabajando, de ahí deben salir las políticas públicas, pues el respeto, el derecho, la inclusión, la participación, no se van a dar de la noche a la mañana. Ya están algunas, pero se tiene que trabajar mucho, yo creo que entre más preparada esté la mujer, más pronto se van a dar las políticas públicas que se requieren.

¿Y el trabajo en el medio rural?

ACL: Si lo hacemos en esas comunidades rurales, nosotros lo hacemos a través de un ejército de voluntarios que son los estudiantes, hemos ido al Cerro Grande, a los albergues cañeros en Quesería, vamos con los niños limoneros a Tecomán.

Le comento que en la zona urbana una estudiante de la Facultad de Arquitectura hizo un proyecto para la casa de ancianos “La Armonía”, y ganó con la mejor maqueta. La asociación que administra el asilo, ingresó la documentación correspondiente para su autorización, y el señor gobernador ya puso la primera piedra. El Gobierno del Estado se está vinculando con la Universidad. La Universidad hace su trabajo en la comunidad rural pero vinculado, planeado, sistematizado, para dar cuentas al señor rector, porque también manejamos un informe y tenemos que rendir buenas cuentas, porque está confiando en nosotros.

