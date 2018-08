Iniciarán barrido entre el ganado para erradicar la TB.

Infoecos/Colima

Aunque en la entidad la prevalencia de tuberculosis (TB) en el ganado bovino es de las más bajas del país, los ganaderos locales, con apoyo del Gobierno del Estado, iniciarán un barrido para erradicar esta enfermedad, destinado a los hatos que no han sido certificados.

En este sentido, Jorge Salazar Barragán, presidente de la Unión Ganadera Regional, indicó que una vez concluido el proyecto logístico, iniciarán el muestreo con apoyo del Comité de Sanidad y bajo la coordinación del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural.

“Tenemos que hacer el barrido y eso significa sacar muestras de todo el ganado en la entidad para saber con certeza cuál es el grado de la enfermedad en el estado, barrido que estará dirigido especialmente a los ganaderos que no han probado sus hatos del 2014 hacia atrás”, resaltó.

Recalcó que desde ese año a la fecha, quienes han tomado muestras de la salud de su ganado, se encuentran “vigentes”, pero casi el 50 por ciento de los productores no han aprobado la sanidad de sus animales.

Mencionó que estas acciones, además de contribuir a la salud pública, benefician a los productores, pues contar con esta acreditación les permite exportar con mayores ventajas económicas su producción, que introducir su producto al mercado nacional, donde recibe menos dinero por sus animales.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agustín Morales Anguiano, explicó que el 48 por ciento de la producción bovina en la entidad se comercializa fuera del país, a través de comercializadores de ganado.

“Queremos que los ganaderos se sumen a probar su ganado, lo que va a representar cerca de cien mil muestras del ganado que se sumarán a otras cien mil que ya se realizaron, para disponer del cien por ciento de las muestras”, precisó.

Indicó que para apoyar esta campaña, el Gobierno del Estado aportará tres millones de pesos, mientras que los ganaderos invertirán 1.5 millones para la adquisición de los reactivos que utilizarán los 18 médicos certificados para concluir este muestreo antes de fin de año.

