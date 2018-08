Tema de Rafa Mendoza, concluido en el STJE: Bernardo Salazar.

Infoecos/Colima

Para el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Bernardo Alfredo Salazar Santana, el caso de Juicio Político que se le sigue al alcalde Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, “es un tema concluido” y solo se está en espera de recibir la notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “para emitir sentencia”.

Cabe mencionar que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado se erigió en Jurado de Sentencia sobre el Juicio Político que le instauró el Congreso del Estado al alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza, por delitos electorales ocurridos en los comicios extraordinarios del 2016.

El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima señaló que se está en espera de la notificación emitida por el Poder Judicial de la Federación, y aclaró que al darle seguimiento al tema, “podría haber valoraciones políticas” que hagan los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Bernardo Salazar sostuvo que el procedimiento ya está terminado, mencionó que el derecho de audiencia de Mendoza Godínez se respetó en su momento y él decidió no acudir a ninguna de las comparecencias y sólo está pendiente su sentencia.

“El procedimiento ya terminó, su garantía de audiencia ya fue realizada, el caso está en estado de sentencia, está pendiente sentenciar, se suspendió por la controversia (constitucional) y en el momento que notifiquen, se reactiva.

“Rafael Mendoza ya no tiene ningún elemento de defensa, en los juicios políticos no procede el amparo, hasta que conozcamos la resolución de la SCJN que podría durar 15 días más o un mes. No conozco el alcance de la resolución, hasta qué punto vamos a desarrollar, será hasta que conozca los considerandos”.

Salazar Santana aclaró que el procedimiento no es judicial, sino político.

“Hay que hacer una precisión muy puntual, el Juicio Político, si desmenuzamos su naturaleza, el STJE no actúa como órgano judicial, sino como órgano político para sancionar la mala actuación de los actores políticos.

“De entrada, los magistrados tenemos sensibilidad de hacer consideraciones, no somos un órgano judicial, tenemos autoridad política que va a imponer una sanción política. Podemos tomar consideraciones pertinentes en razón de derecho, de hasta cierto punto de conciencia, también, pero eso será a consideración de cada magistrado”, finalizó.

