Definen grupos de la Champions League.

La edición de la Champions 2018-19 ya tiene a sus sectores y no es uno sino varios los que cuentan con duelos entre potencias como para ser considerados “Grupos de la Muerte”.

Por ejemplo, la instancia que inicia el 18 de septiembre incluye enfrentamientos como Barcelona vs. Tottenham, PSG vs. Liverpool, Real Madrid vs. Roma o Juventus vs. Manchester United. El sorteo se celebró en Mónaco y los encargados de sacar las pelotas de los bombos fueron Kaká y Diego Forlán.

En tanto, los mexicanos tuvieron suerte dispar, ya que el Porto de Héctor Herrera y Tecatito quedaron en uno de los sectores menos complicados, a diferencia del PSV de Chucky Lozano y Erick Gutiérrez, que enfrentarán nada menos que a Barcelona y Tottenham, además del Inter de Milán.

El sorteo se celebró en Mónaco y para realizarlo, los 32 equipos participantes se distribuyeron en cuatro bombos para formar los ocho Grupos, de cuatro equipos cada uno.

En el primero estaba el campeón, el ganador de la Europa League y los campeones de las seis Ligas mejor rankeadas, en tanto que en los otros tres bombos estaban acomodados de acuerdo a la clasificación de clubes de la UEFA. Cabe destacar que en esta primera ronda no podían salir sorteados en el mismo Grupo clubes de un mismo país.

Además, se jugarán la misma cantidad de partidos en martes y miércoles, en tanto que los equipos que sean del mismo país jugarán como local en días distintos para efectos de transmisión televisiva.

La Fase de Grupos terminará el 11 y 12 de diciembre, por lo que el sorteo para los Octavos se realizará el lunes 17 de ese mes, para jugarse entre marzo y abril del 2019. En tanto, los Cuartos serán en abril, las Semifinales entre fines de ese mes y mayo. La Final será el sábado 1 de junio en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Comentarios