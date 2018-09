Elegí a Dorados porque el América no me buscó: Maradona.

Sinaloa

Diego Armando Maradona, en su presentación oficial como nuevo entrenador de Dorados, fue cuestionado sobre por qué decidió aceptar la oferta de Dorados para tomar la dirección técnica y no otra tanto en México como en cualquier parte del mundo, asegurando que eligió al Gran Pez para venir al futbol mexicano, ya que el América no se interesó en él.

“Escogí a Dorados porque no me fue a buscar el América, ja. A mí no me fue a buscar el América, a mí me fue a buscar la gente de Dorados y yo respeto tanto a la gente de Dorados como a la gente de América… Yo perdí mucho tiempo sin trabajar, perdí mucho tiempo haciendo cosas feas. Y hoy me quiero levantar todos los días para darle algo nuevo a Dorados”, expresó el argentino en conferencia de prensa.

Reveló que gran parte de su decisión de aceptar la oferta de Dorados, fue porque Antonio Mohamed, quien es su amigo cercano, en reuniones le contaba acerca del equipo de Culiacán.

“Tengo un amigo llamado Mohamed que cada que nos comíamos un asado me contaba historias de Dorados. Voy a estar mucho tiempo acá”.

También se le preguntó si su llegada al futbol mexicano impactaría de alguna forma positivamente al balompié de nuestro país, pero Diego ‘gambeteó’ con su respuesta, ya que dijo que él solo viene a enfocarse en el Gran Pez.

“Yo no vengo a resolver el futbol mexicano, vengo a darle una mano a Dorados y ellos a mí; a mí muchas veces me dijeron que yo critiqué a México, yo creo que México ha dado partidos importantes, que se codeen con Alemania, Holanda, con Bélgica, que no siga jugando más con El Salvador”.

Por otro lado, Diego también habló del balompié nacional, en específico de la Selección Mexicana. Maradona consideró que si los jugadores aztecas hubieran salido al extranjero hace 20 años como lo hacen ahora, México sería potencia futbolística.

El Pelusa también alabó el desempeñó de la Selección Mexicana en el pasado Mundial. El argentino aseguró que el juego del Tri contra Alemania fue un partidazo digno de mirarse mientras se fuma.

“El partido que México le gana a Alemania en el campeonato del Mundo es un señor partidazo. Es para verlo tranquilo fumando un faso (cigarrillo)”, consideró.

