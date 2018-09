Seplafin capacita en disciplina financiera a próximos alcaldes.

Infoecos/Colima

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, capacitó a los gobiernos municipales entrantes, con el objetivo de que puedan mejorar sus prácticas financieras, para que éstas correspondan a los preceptos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera, afirmó el titular de la dependencia, Carlos Arturo Noriega García.

El funcionario estatal explicó que gracias a este trabajo de capacitación, los próximos ayuntamientos no se encontrarán con deudas bancarias no registradas, por lo que no tendrán afectaciones de este tipo.

Aconsejó a los municipios el seguir una política de austeridad como la que se ha implementado en el Gobierno del Estado, con lo cual, se ha racionalizado el gasto y optimizado el trabajo a favor de la población, como parte del saneamiento financiero.

Este trabajo de cooperación con los Ayuntamientos se realizó a través del Instituto Técnico Hacendario, donde se capacitó en cada uno de los artículos que integra la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios, además de hacer hincapié en los procesos necesarios a realizar para que concluyan correctamente el año, sobre todo, en relación a los aguinaldos.

El titular de la Seplafin enfatizó que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez ha respaldado a los Ayuntamientos en temas de infraestructura, relativos a programas sociales y otras acciones, que de manera conjunta se realizan para beneficiar a la población.

Comentarios