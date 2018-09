Irtec recibe premio de la revista Alcaldes de México.

Infoecos/Colima

Por su proyecto de cartografías de los municipios en Colima, el Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima (Irtec) recibió, en días recientes, un reconocimiento otorgado por la revista Alcaldes de México.

El director del (Irtec), Arturo Bravo Salazar, señaló que este premio se logró gracias a una práctica que se hace en el Instituto desde el 2017, que surge al darse cuenta de las necesidades que existen en los municipios de requerir la cartografía actualizada, que les permite saber en qué condiciones se encuentra el cobro de los prediales.

“Muchas personas se quejan que los municipios no les arreglan los jardines, las calles, las lámparas, entre otras cosas, pero es debido a que muchas veces es porque no se registran ingresos por concepto de prediales”.

Agregó: “Nosotros vimos que no se deben generar nuevos impuestos, ni incrementarlos, el que no paga, que pague, y el que está pagando que no se le moleste; es la idea para que el municipio genere más ingresos y con ellos otorgar mejores servicios a la población”.

Bravo Salazar dijo que se manifestaba mucha gente, porque ellos pagaban y sus vecinos no y tenían los mismos servicios, “estas cartografías de los municipios y algunos vuelos con drones que hemos registrado, nos permiten detectar zonas de riesgo”.

“El dron está programado para dar curvas de nivel, ahí se pueden ver los niveles de la tierra y las fallas que pudieran existir, cómo bajan los ríos y las zonas donde puede haber inundaciones, que nos ayudan para la parte que corresponde a Protección Civil”.

Mencionó que otro de los beneficios de las cartografías es la planeación urbana de los municipios, “nos piden volar las zonas conurbadas, para poder considerar en qué zonas pueden colocarse bodegas, desarrollos para vivienda con una buena distribución, como la hemos tenido en el estado de Colima.

“El gobernador Ignacio Peralta Sánchez nos pide que no solo demos lo que tenemos que hacer por ley los funcionarios, sino que también demos un extra, entonces, tomando en cuenta la disposición del Ejecutivo, estamos desarrollando este tipo de proyectos”.

Respecto al trabajo que el Irtec realiza de forma permanente, Arturo Bravo Salazar indicó que tienen 16 proyectos de registro público de la propiedad, los cuales van a generar grandes éxitos en corto y mediano plazo.

