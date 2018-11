Locho decreta tolerancia cero a la violencia contra de la mujer en la capital.

Infoecos/Colima

En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, se llevaron a cabo distintas actividades en el jardín Libertad, a través del Instituto Colimense de la Mujer, del Ayuntamiento de Colima.

El presidente municipal Leoncio Morán Sánchez declaró en su intervención, que habrá cero tolerancia a cualquier tipo de violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres en el municipio de Colima, ya sea en el ámbito privado, así como la vida pública, y por supuesto en cualquier área de la administración municipal.

Dijo que la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, es una de las violaciones a los Derechos Humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo, sobre las que apenas se informa, debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio, estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.

“Desgraciadamente de manera histórica nuestro municipio no ha estado ajeno a estas circunstancias, la violencia contra las mujeres no debe ser tolerada, debe ser erradicada; la violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz en nuestra tierra. Es imposible un entorno plenamente seguro en cualquier comunidad, si no atendemos de fondo el tema de la violencia en contra de las mujeres, si no entendemos que somos parte de una misma sociedad”.

Resaltó que desde el principio de su administración, propuso convertir a Colima en el municipio con mejor calidad de vida del país y erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres es fundamental, de otra manera, esta intención jamás podrá ser posible.

“De la misma manera declaro e instruyo a los funcionarios municipales, a brindar la atención inmediata a las denuncias en este sentido, a la más mínima denuncia, así como en su tarea diaria, se conduzcan todos los servidores públicos con actitud respetuosa hacia las mujeres”.

Destacó que este lunes entregará un documento a las y los responsables de las diferentes áreas del Ayuntamiento, así como a cada uno de los trabajadores, para informarles que se actuará con firmeza: “No toleraré ningún acto de violencia en este sentido, respaldo las palabras de mi esposa Azucena, mientras nosotros estemos aquí, ninguna de ustedes deberá sentirse sola”.

Dentro de las actividades se presentó el Grupo Cuauhtli, con música autóctona, además de la presentación del video conmemorativo “Hermanas Mirabal” y el monólogo “Encendamos Luciérnagas”. Por su parte, la presidenta del DIF Municipal de Colima, Azucena López Legorreta, hizo el encendido de luces naranjas, una acción simbólica que representa hacer visible la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y el reclamo de políticas para su erradicación.

En el evento estuvieron presentes los integrantes del Cabildo municipal, así como Azucena Evangelista Salazar, directora del Centro Universitario de Estudios de Género, en representación del rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava; Gabriela Rodríguez Macías, directora del Instituto de la Mujer en el Municipio de Colima; Marina Jiménez, vicepresidenta de la Asociación Nacional Pro Superación Personal A.C. (ANSPAC); Verónica Julieta Cairo Aguilar, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Colima; Karen María Hurtado, presidenta de la Asociación por la Educación Silente, y Adriana Ruiz Visfocri, coordinadora del Observatorio Ciudadano del Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género en Colima.

