Interés público.

CERO TOLERANCIA

En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, se llevaron a cabo distintas actividades en el jardín Libertad, a través del Instituto Colimense de la Mujer, del Ayuntamiento de Colima.

El presidente municipal Leoncio Morán Sánchez declaró en su intervención, que habrá cero tolerancia a cualquier tipo de violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres en el municipio de Colima, ya sea en el ámbito privado, así como la vida pública, y por supuesto en cualquier área de la administración municipal.

La violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, es una de las violaciones a los Derechos Humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo, sobre las que apenas se informa, debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio, estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.

Es imperativo que el ayuntamiento de Colima comprenda que la violencia de género, y principalmente la feminicida, no desaparece por decreto. El Estado no es ajeno a estas circunstancias, por lo que la violencia contra las mujeres no debe ser tolerada y debe ser erradicada.

Y es que la violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz. Es imposible un entorno plenamente seguro en cualquier comunidad, si no atendemos de fondo el tema de la violencia en contra de las mujeres, si no entendemos que somos parte de una misma sociedad.

Leoncio Morán, desde el principio de su administración, propuso convertir a Colima en el municipio con mejor calidad de vida del país, y erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres es fundamental, de otra manera, esta intención jamás podrá ser posible.

De igual forma, el Alcalde de la capital debe entender que para lograr este objetivo requiere, necesariamente, del respaldo y apoyo del Gobierno del Estado. De ahí la importancia de articular adecuadamente los trabajos de coordinación con el gobernador Ignacio Peralta.

No basta sólo con declarar e instruir a los funcionarios municipales a brindar la atención inmediata a las denuncias en este sentido, a la más mínima denuncia, así como en su tarea diaria, se conduzcan todos los servidores públicos con actitud respetuosa hacia las mujeres; sino que se requiere además de establecer ejes transversales y una política pública más integral.

Al entregar un documento a las y los responsables de las diferentes áreas del Ayuntamiento, así como a cada uno de los trabajadores, para informarles que se actuará con firmeza, se deja una constancia documental de la intención de esta nueva administración para erradicar la violencia feminicida.

Sin embargo, si realmente quiere obtener resultados tangibles para la población, el Alcalde tendrá que hacer un trabajo de mayor coordinación, por lo que será necesario dejar cualquier postura protagónica o intenciones partidistas. Lo que se requiere es un trabajo coordinado y eficiente que permita concretar metas.

En ese sentido, en el Instituto Colimense de la Mujer se tiene un avance significativo de planes y programas armonizados con los lineamientos establecidos en la Alerta de Violencia de Género. Es necesario, por lo tanto, que el Ayuntamiento adopte estos lineamientos y garantice una adecuada atención a los casos de violencia de género que puedan ocurrir en la esfera municipal.

PRESUPUESTO SOCIAL

A principios de este mes, el gobernador Ignacio Peralta firmó y envió al Congreso del Estado el paquete económico para el Ejercicio 2019, cuya estructura presupuestaria prevé más recursos para programas sociales y mayor austeridad en gasto corriente del gobierno.

Fue el secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega García, el encargado de entregarlo al Poder Legislativo y destacó que la propuesta se sujeta a rigurosos principios de austeridad y prevé más recursos en apoyos sociales, en educación, salud y seguridad, así como la optimización del gasto en operatividad, sin aumentar impuestos.

Tras analizar concienzudamente este documento, se puede reconocer que el Gobierno estatal hace un esfuerzo significativo por priorizar y fortalecer el ejercicio del gasto en el desarrollo social, rubro en el que se asignan 11 mil 569 millones de pesos, 7.6 por ciento más que en el Presupuesto 2018, y cuyo monto representa el 63.8 por ciento del paquete presupuestal, con lo que se prevé atender los programas que más benefician a la población.

Hay que destacar que el gasto operativo no se aumenta, y acotó que los ingresos presupuestarios totales estimados tendrán un crecimiento del 8.4 por ciento en relación al presente Ejercicio, al situarse en 18 mil 137 millones 670 mil pesos, con un monto de egresos en igual cantidad a los ingresos estimados, por lo que hay un equilibrio presupuestario.

Se plantea, además, una asignación de recursos superior a los mil 400 millones de pesos, recurso que permita atender el gasto en seguridad pública, como la demanda más sentida de los colimenses, además de que se propone invertir más en la gente, en el desarrollo de sus capacidades, mediante un presupuesto superior a los seis mil 700 millones de pesos para educación.

En salud se establece un incremento del 4.8 por ciento, en comparación del 2018, mediante una asignación de mil 828 millones de pesos. Y, de igual forma, se mantendrá el subsidio a la tenencia vehicular, lo que representa un apoyo directo a la población por 343.4 millones de pesos, lo que representa a su vez un incentivo fiscal que ayuda a la recaudación de los municipios.

Este antepoyecto de presupuesto que presenta el Gobierno estatal mantiene los lineamientos que marca la Ley de Disciplina Financiera y prevé la Aportación Patronal para el Sistema de Pensiones, el cual funcionará a partir del primero de enero del 2019.

Como parte de la práctica legislativa, los diputados están en todo su derecho para presentar los anteproyectos y modificaciones al presupuesto que consideren necesarias. Sin embargo, cualquier cambio o modificación debe hacerse con un profundo análisis y responsabilidad, tomando en cuenta al titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Y es que es esta dependencia la encargada de construir el proyecto de Presupuesto 2019. Los legisladores no pueden, en un afán de revanchismo partidista, exigir recortes y disminución en rubros sensibles, como es el de educación, seguridad y salud, principales áreas en las que se canaliza el dinero de los colimenses.

Por otro lado, el hecho de que el presupuesto sea social, es decir, que el recurso se canaliza principalmente a programas que benefician a la población, acota el margen discrecional de los legisladores para exigir modificaciones en el presupuesto, pues éste canaliza la mayoría de sus recursos en la población.

Sin embargo, es beneficioso y saludable para la democracia que se establezca un proceso de diálogo y construcción de acuerdos, a través del cual se pueda consolidar la mejor propuesta de presupuesto para el próximo año, teniendo como beneficiario principal al pueblo de Colima.

EVALUACIÓN, CLAVE EN EL APRENDIZAJE

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a través de la Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP), desarrolló un sistema electrónico que permite la ubicación geográfica de las escuelas secundarias que fueron evaluadas en el Programa Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 2017 (Planea).

Este sistema muestra, además, los resultados obtenidos por cada plantel en porcentaje de alumnos ubicados en los cuatro niveles de logro, en Lenguaje y Comunicación, así como Matemáticas, y genera un reporte de resultados comparativos e históricos de cada centro escolar para el análisis y el establecimiento de metas en el Consejo Técnico Escolar.

El propósito de esta herramienta dirigida tanto a autoridades educativas, supervisiones, direcciones y docentes, sirva para identificar fortalezas, áreas de oportunidad y enfocar las acciones para la mejora de la calidad en la educación.

De igual forma, permite consultar los resultados por escuela con diferentes criterios de búsqueda al interior de la entidad; por municipio, zona escolar, grado de marginación, tipo de escuela y Clave de Centro de Trabajo (CCT).

Al seleccionar estos criterios, se despliegan identificadores de las escuelas, los cuales permiten caracterizar los diferentes tipos de planteles y cada uno de ellos se identifica con un color en función del porcentaje de alumnos que se ubican en el Nivel de Logro I, en Lenguaje y Comunicación, y Matemáticas.

También se puede seleccionar una escuela donde se muestran los resultados obtenidos en 2017, y se genera un reporte de resultados comparativos e históricos de las últimas tres evaluaciones. Se sugiere su impresión para el análisis y apoyo en el establecimiento de metas en el Consejo Técnico Escolar (CTE).

Esta estrategia de difusión es una alternativa de fácil acceso que ofrece un panorama visual de la situación respecto de los resultados del aprendizaje en Planea, de cada escuela en un área geográfica determinada. Y confirma la premisa de que la evaluación es la única manera de mejorar los procesos, tanto de aprendizaje como de enseñanza.

Es preocupante, en ese sentido, que el próximo Gobierno de la República busque derogar la reforma educativa y se alíe para apuntalar, de nueva cuenta, a la recién salida de la cárcel Elba Esther Gordillo, epítome de la corrupción sindical en México y quien nunca ha podido refutar los señalamientos de enriquecimiento ilícito en su contra.

Con Elba Esther de regreso en el SNTE, y con López Obrador apoyándola, es muy probable que regresen los viejos privilegios que gozaban la cúpula sindical del magisterio. De entrada se acabarán las evaluaciones docentes, tanto de ingreso como de promoción, ya no se diga la de la permanencia en el servicio. Así se vuelve a la discrecionalidad en la asignación de plaza, práctica gansteril que permitió crecer la corrupción y el poder de Elba Esther.

Una etapa aciaga comienza con el regreso de Gordillo a la educación. Y los principales afectados serán la niñez y juventud mexicana, así como los docentes de nuevo ingreso, quienes tendrán que someter a la egida del gordillismo y su desarrollo profesional no dependerá de sus méritos propios, sino de que tan supeditado esté a los intereses fácticos de los grupos del sindicato del magisterio.

EPN, CLAROSCUROS

A menos de una semana para concluir su gobierno, Enrique Peña Nieto deja la Presidencia con índices de popularidad y por debajo de los que lo hicieron ganar la Presidencia hace seis años.

Durante este sexenio, se pasó de tener seis mil 708 escuelas de tiempo completo a 25 mil 134; disminuyó en más de seis millones el rezago educativo; generó más de tres millones de empleos, una cifra histórica, sin precedentes.

Un gobierno de claroscuros, con reformas que no se pueden medir a corto plazo, sino que se evaluarán de manera más completa en los próximos años, quizá décadas. Sin embargo, más allá de la retórica triunfalista y la parafernalia oficial, Peña Nieto recibió su mayor apología de Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo.

El líder de Morena y quien durante seis años ha criticado descarnadamente al régimen priista del Gobierno de la República, expuso, en una entrevista ante medios de comunicación, que el gobierno de Peña Nieto dejará un país mejor que hace seis años, sin crisis financiera y donde hubo progreso.

El futuro Presidente de México, cuyo discurso antisistema le dio más de 30 millones de votos, reconoció los logros del presidente Peña Nieto, lo que contrasta enormemente con el discurso que dio Martí Batres, senador de Morena, quien aseguró que el país estaba en ruinas. Nada más alejado de la realidad. Si bien hay retos y desafíos apremiantes, los mexicanos hemos sabido salir adelante y exigir, al gobierno, que responda a los intereses de los ciudadanos.

Quizá el gobierno de Peña Nieto tenga el reconocimiento social durante los próximos años, cuando se pueda hacer una comparación con el gobierno entrante. Ya lo dijo AMLO: no hay crisis financiera y México es mejor que hace seis años.

El Presidente electo, con esas palabras, le ha dado la victoria política más importante al gobierno de Peña Nieto: el reconocimiento de su detractor más encarnizado y el consecuente atolondramiento de la masa que lo sigue, la cual se creyó a pies juntillas el discurso de catastrofismo y ahora amanece, con la buena nueva, de que no es cierto.

Y no puede ser de otra manera, porque un país en crisis no hubiera podido generar más de cuatro millones de empleos formales, cifra sin precedente y que contribuyó a generar una estabilidad en el país. De igual forma, no se puede soslayar la cifra récord de inversión extranjera directa, cuyos beneficios principales fueran los empleos.

Quizá los mexicanos, con el paso del tiempo, al término del sexenio de López Obrador, podremos tener una percepción más clara del gobierno de Peña Nieto. Será en ese momento cuando la historia le dé su lugar, quizá, al último presidente priista en México

Comentarios