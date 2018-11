Organizaciones civiles piden presupuesto al Congreso.

Infoecos/Colima

Diversas organizaciones civiles se han acercado al Congreso del Estado con la finalidad de solicitar que se les tome en cuenta para obtener o ampliar recursos económicos en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018.

Luego de haber sostenido una reunión de trabajo con los integrantes de la Federación de Centros Especializados en Tratamiento y Prevención de Adicciones del Estado de Colima A. C. (Fecetra), que preside Luis Enrique Puga Virgen, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Jazmín García Ramírez, asumió el compromiso de analizar cada una de las peticiones planteadas a los legisladores.

Explicó que las demandas son con relación a los altos costos que esta agrupación civil paga por el consumo del agua y por el adeudo que tiene con Ciapacov, además de analizar y reformar la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de Colima, la donación de un predio y el que puedan contar con más recursos para estos organismos civiles, debido a que les fue reducido y la demanda de rehabilitación va en aumento.

Reunidos en la Sala de Juntas del Congreso del Estado, en donde estuvieron presentes el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Toscano Reyes; la presidenta de la Comisión Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, Aracely García Muro, y de la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, diputada Rosalba Farías Larios, también asumieron el compromiso de analizar cada una de las propuestas.

Enrique Puga, quien dijo que la Federación de Centros Especializados (Fecetra) aglutina al Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción (CRREAD) y la Red de Organizaciones Sociales Siglo XXI A. C., destacó que “si no somos escuchados en los temas sociales, no vamos a poder avanzar”, incluso señaló que pueden abonar mucho a la prevención del delito.

En sus demandas, explicó que solamente la Red Siglo XXI que aglutina a cien organizaciones civiles y para este año será de 120 solo cuenta con un presupuesto de 44 mil pesos para los coordinadores de los diez municipios y se busca visualizarlas para que la ciudadanía tenga acceso a las mismas, pero se carece de capacitación y profesionalización.

La diputada Aracely García dijo de las preferencias que se tienen dentro de las organizaciones para ofrecerles recursos, debido a que sí se está dentro de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima, se tiene que ir derecho con el Gobernador del estado y si es de su grado fluyen más recursos, y eso es una realidad de que así se manejan con las asociaciones civiles, a las que discriminan.

